10 фраз, которые молодежь устала слышать от родителей

Конфликт отцов и детей — вечная тема. Дети клянутся, что никогда не станут, как свои родители; однако вырастают и становятся копиями своих родителей. На форуме Reddit началось обсуждение под названием «Молодежь Reddit-а, что вы устали слышать от старшего поколения?». Пользователи поделились надоевшими фразами от родителей, учителей и незнакомцев престарелого возраста. Обсуждение набрало 56 тысяч лайков, 28 тысяч комментариев и стало самым популярной дискуссией месяца на форуме. «Рамблер» приводит самые популярные ответы.

Фото: Кадр из фильма «Леди Берд» Кадр из фильма «Леди Берд»

«Учись в школе, найди работу, женись, заведи детей, уйди на пенсию, умри…», — @Misfits9119

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«Буквально любой совет по работе. Извините, Дебора, но вы работаете на одном и том же посту более 30 лет. Вы вообще не можете мне дать ценных идей в рамках современного трудового ландшафта», — @spehizle

«Что-нибудь вроде „ты же молодой, у тебя не может болеть спина (и вообще травм не может быть) “. Блин, я бы хотел, чтобы в мои двадцать лет я был невосприимчив к травмам. Но это буквально просто не то, как работает человеческое тело», — @dumbest_thotticus

«„У меня больше жизненного опыта, чем у вас…“, а затем вываливают эмоционально заторможенную тираду, основанную на их личных предубеждениях из-за травмы, которую они отказываются обрабатывать, потому что „знают лучше“», — @xKailynnx

«Мне 34. Мне надоело слышать, что молодые люди просто проводят все свое время в TikTok. Что они только и делают, что танцуют и целыми днями пялятся в экраны, бла-бла-бла. Да, это все правда, но у нас тоже были глупые танцы, когда мы были моложе. Целый день мы сидели перед телевизором. Я еще не видел кого-то с квадратными глазами», — @ocelotrevs

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«Как мы не можем ничего починить сами. А потом они просят нас починить их Wi-Fi, настроить новый телефон и выяснить, почему их компьютер работает медленно. Мы можем многое, просто у нас другой набор навыков!», — @alehel

«„Никто больше не хочет работать“. Во-первых, никто никогда не хотел работать. Вот почему это называется „работа“, а не „развлечение“. Во-вторых, возможно, дело в том, что никто не хочет работать на вашей элементарной работе, для которой надо иметь 5 лет опыта и степень магистра», — @GodOfAtheism

«Они такие осуждающие и грубые. Я работник ресторана, и я клянусь, что молодежь гораздо более вежлива и спокойна. В то время как пожилые люди не имеют терпения (хотя они уже на пенсии), часто делают расистские, сексистские, гомофобные и осуждающие комментарии. Они все еще ведут себя так, будто они лучше молодежи просто потому, что живут дольше», — @dreamingofhogwarts

«„Хватит подслушивать“. Я не подслушиваю, ты просто говоришь слишком громко, потому что ты глухой, а я нет», — @WK5500