«Венера Азии»: как сложилась судьба египетской Вивьен Ли

Восточная красавица с внешностью кинозвезды обрела счастье лишь во втором браке. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Wikimedia Wikimedia

Ее султанское высочество принцесса Фавзия бинт Фуад родилась 5 ноября 1921 года в Александрии во дворце Рас-эль-Тин. Она была старшей из четырех дочерей короля Фуада I, также у нее был брат Фарук. Как и ее сестры Фаика, Фаиза и Фатия, девушка воспитывалась вне гаремных традиций и получила европейское образование в Швейцарии. Поэтому на английском и французском языках она говорила также легко и свободно, как и на родном арабском.

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С юных лет темноволосая принцесса с голубыми глазами поражала не только своей красотой, но сходством с кинозвездами Вивьен Ли и Хеди Ламарр. Позже знаменитый фотограф Сесил Битон, который снимал Фавзию для журнала Life, назвал ее «Венерой Азии», отмечая идеальное лицо и сияющие глаза. У юной красавицы не было недостатка в претендентах на ее руку, но самым настойчивым оказался принц Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. А точнее, отец принца Реза-шах. Брак имел не только религиозное значение — Мохаммед был шиитом, а Фавзия сунниткой — но и политическое.

Armand

Дело в том, что Реза-шах среди восточных правителей считался выскочкой. Власть в Персии он захватил в результате государственного переворота, когда сделал военную карьеру. А семья принцессы правила Египтом с 1805 года. Поэтому египтяне с пренебрежением отнеслись к предложению Резы-шаха о брачном альянсе. В глазах Фарука такой брак фактически был мезальянсом. Но его убедил советник Али Махер-паша, которому король доверял.

Брак египетской принцессы и персидского принца должен был стать основой политического союза, направленного против Великобритании. Восемнадцатилетняя султанша согласилась с волей брата, хотя до свадьбы видела своего жениха только один раз, и принялась изучать фарси. В мае 1938 года состоялась помолвка, а 15 марта 1939 года в Каире отпраздновали великолепную свадьбу. Торжество было оплачено египетской стороной.

Вместе с мужем и матерью принцесса Фавзия отбыла в Иран. Супруги общались на французском языке, так как султанша еще не освоила фарси, а Мохаммед не знал арабского. Повторная свадебная церемония состоялась в Мраморном дворце в Тегеране. Этот дворец и стал домом для молодой семьи.

Cecil Beaton

Проблемы начались практически сразу. Принц был полностью подавлен своими властными родителями. Он полностью подчинялся как отцу-шаху, так и матери, которая не желала уступать место молодой невестке. Утонченная Фавзия считала свекра жестоким и наглым человеком. Отношения с сестрами мужа также не сложились. Они всячески стремились уязвить принцессу. В результате ссоры одна из сестер даже швырнула в нее вазу.

Вообще Фавзия была разочарована и не слишком скрывала свои чувства. После кипящего энергией Каира Тегеран показался ей скучным и провинциальным. Прекрасная египтянка привыкла к изысканной французской кухне, а местную еду находила грубой и некачественной. Персидские дворцы после египетских ей казались невыразительными.

После того, как шах под давлением СССР и Великобритании отрекся от трона в пользу сына и эмигрировал, муж Фавзии стал правителем Ирана. Однако ее положение в семье не изменилось, а вражда с матерью и сестрами мужа лишь усилилась. Они отчаянно ревновали сына и брата к молодой жене. К тому же родственницы упрекали ее в том, что она не родила сына, а шах изменял, даже не скрывая своих похождений.

Cecil Beaton

В браке у Фавзии родилась лишь одна дочь Шахназ Пехлеви. Молодая женщина отчаянно тосковала по родной стране, чувствуя себя одинокой и несчастной. К тому же она обвиняла мужа в бесплодии и бессилии. Фавзии даже пришлось лечиться от депрессии у американских специалистов в Багдаде.

Наконец она потребовала развода. Цена свободы оказалась высокой — ее дочь должна была остаться в Иране. Фавзия согласилась и в 1945 году вернулась в Каир. Официально развод был признан Ираном только в 1948 году — шах несколько лет пытался убедить жену вернуться. Подданным было объявлено, что королева покинула страну исключительно по причине неподходящего для нее климата. Шах также сообщил, что развод никак не повлияет на дружбу Ирана и Египта.

Фавзия вернула себе титул египетской принцессы и окунулась в привычную жизнь. Лишь разлука с дочкой омрачала ее жизнь. В 1949 году принцесса вышла замуж за военного министра Египта полковника Исмаила Ширина. На этот раз она выбрала мужчину, которого по-настоящему любила. Только во втором браке красавица наконец нашла свое счастье. Они жили в поместьях, принадлежавших принцессе. В браке родилось двое детей — дочь Надия и сын Хусейн.