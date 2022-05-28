Какие русские фамилии пришли от казаков

Фамилии казаков во многом повторяют судьбу русских фамилий. Однако культура и быт казаков внесли свои коррективы в порядок образования фамилий, часть из которых мы больше нигде не встретим.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Неочевидное тождество

Видео дня

Несмотря на некоторые утверждения, что казаки являются отдельным от русских народом, большинством ученых они признаны русским субэтносом. Об этом говорят и казачьи фамилии, которые во многом имеют идентичное с русскими фамилиями словообразование. Такими считаются фамилии, оканчивающиеся на: «-ов», «-ев», «-ин», которых в казачьей среде большинство.

Но здесь не все так однозначно. Фамилии с подобным окончанием более древнего происхождения, чем великорусская народность, формирование которой началось в XIII веке. Так в списке договора Киевского князя Игоря с греками от 912 года встречаются прозвища Гудов, Вузлев, Утин.

Изначально возникшие в Киевской Руси окончания на «-ов», «-ев», «-ин» к XVI веку получили большее хождение в среде великороссов, однако параллельно они распространились и на территорию Тмутараканского княжества, где позднее расселилось казачество.

Владимир Даль в очерке «Уральские казаки» писал, «если хотите знать прозвание казака и хотите, чтобы он понял вопрос ваш, то спросите его: «Чей ты?». Казак непременно ответит: «Карпов, Донсков, Казаргин». При этом ученый добавил, «во всех без изъятия прозваниях уральские казаки кладут ударение на -ов».

Еще одна особенность ряда казачьих фамилий – это тенденция к нагнетанию суффиксов, что, по мнению ученых, связано со стремлением писарей прийти к единому стереотипу окончаний на «-ов»: Бабкинов, Бородинов, Ильинов, Маминов, Харинов.

Украинские корни

Очень часто фамилии казаков отличаются от лежащих в их основе украинских фамилий на «-о» или «-ий» с добавлением суффикса «-ов»: Сулацкий – Сулацков, Кадацкий – Кадацков, Демченко – Демченков. Суффикс «-а» обычно менялся на «-ин»: Рында – Рындин, а – «ей» на «-еев»: Кочубей – Кочубеев.

Однако нередко изменения суффикса, в частности «-о» на «-ов», происходило еще в малороссийской среде. Так из многих документов, устанавливающих вступление в ряды донского казачества в конце XVI – первой половине XVII века отдельных представителей украинского народа, именуемых в казачьих и московских документах «черкасами», фамилий с типично украинскими окончаниями почти не встречается.

Например, из двухсот с лишним фамилий списка «черкасов» от 1647 года нет и десятка с окончанием на «-ко» – встречаются преимущественно на «-ов», «-ев»: Купреянов, Талалаев.

Сохранившиеся окончания казачьих фамилий на «-ий», «-ич», «-ек» указывают, что предки носителей таких фамилий были либо из западной Украины, либо из Польши: Буковский, Левицкий, Кохановский, Венсович, Кундилек.

Тюркские корни

Ученые имеют все основания предполагать, что у предков донских, кубанских и уральских казаков прозвища, имевшие тюркские корни, были также распространены, как и прозвища со славянской основой. Сегодня в некоторых станицах фамилии неславянского происхождения являются преобладающими. Среди наиболее распространенных фамилий – Мержанов, Дурмасов, Катасонов, Коломанов, Болдырев.

Если удается определить регион изначального бытования фамилии, то, как правило, можно установить национальную принадлежность исконных носителей фамилии, что зачастую подкрепляется историческими документами.

Так Мержан – основоположник рода Мержановых – был арабом, бежавшим вместе с донскими казаками в 1640 году из турецкого плена. После принятия христианства он присоединился к славному казачьему роду. Мисустов – фамилия черкесского княжеского ро­да, получившая распространение в среде казачества в середине XVIII столетия.

Хорошо известная нам фамилия Менделеев происходит от калмыцкого слова «менделе» (здравствуй); Кунделековы, как установили доку­менты, происходят от калмыцкого мурзы, принявшего христианство и ставшего казаком в первой половине XVIII века. В основе фамилии Галдаев – имя Галда, также с калмыцкими корнями. Это подтверждают антропологические черты многих носителей этой фамилии и семейные предания.

Фамилия Туроверов имеет более сложное происхождение. Она состоит из двух слов: тюркского «тур» (неправильный) и славянского – «вера», что буквальном смысле означает иноверца. Один из представителей семейства Туроверовых утверждает, что его род ведет свое происхождение от перса.

Особый ареал

На Дону существует особый ареал русских фамилий, что подтверждается в первую очередь наличием ядерной группы фамилий, устойчиво бытующей в наиболее старых поселениях Подонья. Это распространенные в России фамилии, однако здесь они отличаются своей концентрацией в отдельных станицах.

В семантике этих фамилий нашли отражение социально-исторические и географические особенности края, а также преобладание в них моделей, типичных для данного ареала. Среди примеров широкого распространения таких фамилий – Попов (80 станиц), Кузнецов (51) Калмыков (33) Чеботарев (27) Ковалев (26), Макаров (25), Фролов (24), Табунщиков (11 станиц).

Вместо фамилии – отчество

В делах Московского По­сольского Приказа сохранились обширные списки казаков Зимовых станиц (посольств с Дона в Москву), в которых мы не встретим фамилий. Московский царь в грамо­тах обычно не называл фамилии донского атамана, а только его имя и отчество. Это считалось особым почетом. Впоследствии отчества превратились в фамилии, которые стали носить потомки донских атаманов – Ермака Тимофеева, Осипа Петрова, Наума Васильева.

Откуда родом?

Несколько подгрупп фамилий казаков отражают названия мест, из которых пришли на Дон поселенцы. Например, фамилия Букановский говорит о том, что предок носящего эту фамилию был выходцем из станицы Букановской, расположенной сейчас на северо-западе Волгоградской области. Богучарсковы, Самарины, Калуженины – также «говорящие» фамилии, чаще всего их носили представители боярских и стрелецких сословий, вынужденных переехать на Дон.

Внешние признаки

В донских документах XVIII века можно было встретить много антропонимических прозвищ, которые позднее, сохраняя прежнюю структуру, стали обрастать суффиксами. Это особенно заметно в разновременных документах одних и тех же станиц. Так в станице Голубинской прозвище Растяпа, которое фиксировалось в 1745 году, в 1800 году переросло в фамилию Растяпин, а в станице Багаевской Сивоха (1752 год) превратился в Сивохина (1894 год).

Природа и ремесло

Очень часто в основе казачьих фамилий лежало прозвище, связанное с промыслом, либо оно отражало флору и фауну данной местности. Среди донских казаков около 9% носителей подобных фамилий. Например, фамилия Бугаев произошла от прозвища Бугай (бык), Витютнев – витютень (дикий голубь), такое же словообразование и у фамилий Бакланов, Дятлов, Раков, Щучкин.

Более сотни донских фамилий отражают названия трав, деревьев, плодов и овощей. В их числе Вербичев, Рогозин, Шипшин (шипшина – шиповник).

Немалую долю в фамилиях донских казаков составляют виды охотничьего промысла: Камышанов, Камышкин – от прозвищ охотников на водоплавающую дичь (фамилия была распространена в станице Верхнечирской) или Гулебщиков – от прозвища Гулебщик – охотник на крупную дичь (станица Елизаветинская).

Памятные события

Особое место среди казаков занимают фамилии, которые связаны с памятными событиями. Фамилия Драницын (станица Дурновская) произошла от слова дранец: человек, которого драл медведь. Фамилия Купленов (станица Иловлинская) – от прозвища казака, которого когда-то выкупили из азовского плена.

Но есть фамилии, которые свидетельствуют о том, что казак не участвовал в конкретном событии. Например, предок Недуванова (станица Старочеркасская) не принимал участия в каком-либо памятном дележе (дуване) военной добычи после набега на турок или татар.