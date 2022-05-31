Как сложились судьбы живых копий кукол Барби и Кена

Кукла Барби – самая известная кукла в мире. Ее особенность в том, что создатели уделили много внимания деталям, создав ей огромный гардероб, множество мебели, украшений и даже собственного бойфренда по имени Кен. Куклы стали настолько известными, что появились их живые воплощения.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Когда появились куклы? Их особенности

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Перед появлением Барби была создана другая кукла по имени Лилли (в 1952 г). Она стала образом, по которому в 1959 г появилась Барби. Последняя представляла собой не ребенка, а образ идеальной подруги и девушки. В течение 10 лет эта кукла стала известной по всей планете и ее даже рассматривали в качестве идеала женской красоты.

В 1961 был создан Кен – бойфренд Барби. Они были вместе на протяжении всей жизни.

Анжелика Кенова – русская Барби

В России живет девушка по имени Анжелика Кенова. Она считается живым воплощением куклы Барби. Внешний вид, манеры и ее одежда действительно напоминают известную всем куклу.

Анжелика родилась в 1992 году в городе Курган (Урал). Родители хорошо зарабатывали, поэтому могли купить девочке все, что она попросит. Мама всегда старалась одеть дочь в яркую и дорогую одежду. В возрасте 5 лет Анжелике купили фирменную куклу Барби.

Именно мать решила сделать из своей дочери куклу. Поначалу отец был против подобных экспериментов, но со временем ему пришлось смириться.

Клео.Ру

Девочка сидела на диетах и занималась спортом, но это не помешало ей стать отличницей в учебе и получить образование детского психолога. Сейчас же она занимается модельным бизнесом.

Мать постоянно следила за дочерью и не давала ей свободы выбора. По сути, у Анжелики не было детства. Идеальная фигура (87-54-87) и черты куклы позволили девушке без усилий сделать карьеру. Она постоянно получает предложения от модельных агентств.

Анжелика Кенова подвергалась критике, что ради создания образа она многократно делала пластические операции. Девушка отрицает это, утверждая, что долгое время работала над собой для создания такого образа. Но фанаты не верят в это. Ведь если сравнить фото, сделанные несколько лет назад и сейчас, то изменения кажутся очевидными. К примеру, форма носа и груди, которую невозможно изменить с помощью диет и спорта. Однако обнаружить доказательства того, что Анжелика пользовалась услугами хирурга так и не удалось. К тому же ее образ создан благодаря качественному макияжу и фотошопу. Без косметики девушку и не узнать.

Клео.Ру

11 июля девушке уже исполнится 30 лет. Она так и не нашла любимого человека. На протяжении всей жизни у нее были отношения только с одним парнем (когда ей было 18), но они закончились быстро. Родителям невыгодно, чтобы девушка занималась семейными делами, ведь карьера приносит большой доход. Сама же Анжелика мечтает, что однажды сможет создать семью.

Родриго Алвес – Кен из Бразилии

Этот человек стал известен после воплощения своей мечты – стать Кеном. Мужчина страдает от дисморфофобии. Родриго признал, что действительно зависим от пластики. За всю жизнь он сделал более 60 операций и не собирается на этом останавливаться.

Клео.Ру

Родриго выглядел привлекательно, но ненавидел свою внешность. Он хотел изменить ее, но его материальное положение не позволяло сделать это. В 20 лет мужчина поправился, и его комплексы усилились. Мужчине повезло – он стал наследником состояния, оставленного дедушкой. Родриго сделал операцию, но не был доволен изменениями.

Он удалил себе несколько ребер и поставил кубики-импланты на месте пресса, чтобы сделать свою талию такой же, как у Кена.

Клео.Ру

Недавние новости о Родриго просто ошеломили всех. Он сменил пол и стал Джессикой. Возможно, теперь Кену захотелось стать Барби.

Егор Халявин - российский Кен

Известно и о Кене, который живет в России. Его зовут Егор Халявин, ему 34 года. Егору сделали 29 пластических операций. Российский Кен сообщил, что компания Mattel заключила с ним контракт, согласно которому ему придется сделать 64 операции, чтобы стать куклой. Все ради телепередачи в Лондоне.

Молодой человек принимал участие в телепередаче «Дом-2». Раньше он весил 165 кг и никак не мог избавиться от лишнего веса. Из-за этого у мужчины даже началась депрессия. Он не мог найти хорошую работу и построить отношения. Но после заключенного контракта с Mattel он стал другим человеком.

Клео.Ру

Егору Халявину приходится нелегко. Согласно требованиям контракта, каждый шаг мужчины фиксируется камерами. С другой стороны, он хорошо зарабатывает.