Улетевший на зонтике мужчина решил стать первым астронавтом Турции

Житель Турции, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором его уносит ветром на зонтике, заявил о своем намерении участвовать в национальной космической программе. Об этом сообщает Middle East Monitor.

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Житель турецкой провинции Османие Садык Кочадали стал известен на всю страну в 2019 году благодаря короткому видео, быстро распространившемся в сети — на ролике мужчина летал на огромном зонтике из летнего кафе во время сильного урагана. Непродолжительный полет принес Кочадали популярность и шуточное звание «первого турка, отправившегося в космос».