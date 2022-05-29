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1 час назад

Улетевший на зонтике мужчина решил стать первым астронавтом Турции

Lenta.ruиещё 1

Житель Турции, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором его уносит ветром на зонтике, заявил о своем намерении участвовать в национальной космической программе. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Улетевший на зонтике мужчина решил стать первым астронавтом Турции
Фото: lenta.rulenta.ru

Житель турецкой провинции Османие Садык Кочадали стал известен на всю страну в 2019 году благодаря короткому видео, быстро распространившемся в сети — на ролике мужчина летал на огромном зонтике из летнего кафе во время сильного урагана. Непродолжительный полет принес Кочадали популярность и шуточное звание «первого турка, отправившегося в космос».

Сейчас Кочадали действительно решил полететь в космос — мужчина присоединился к открытому набору в отряд первых астронавтов Турции. Отмечается, что у турка есть все шансы пройти отбор, так как он соответствует ключевым требованиям к кандидатам.

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