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1 час назад

Названа дата первой встречи Елизаветы II с дочерью принца Гарри

Lenta.ruиещё 3

Королева Великобритании Елизавета II впервые встретится в дочерью своего внука, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл. Дату встречи назвало Daily Mail.

Названа дата первой встречи Елизаветы II с дочерью принца Гарри
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Правнучка монарха, получившая имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор, родилась в 2021 году в Калифорнии и ни разу не встречалась с именитой родственницей. Их первая встреча произойдет во время празднования дня рождения Лилибет в субботу, 4 июня. Праздник состоится в загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, расположенной неподалеку от Виндзорского замка.

Ради встречи с Лилибет Елизавета II пропустит любимое спортивное мероприятие — Эпсомское Дерби. До этого королева не присутствовала на скачках лишь два раза: в 1956 году, когда она была в Швеции с официальным визитом, и в 1984 году из-за поездки во Францию на 40-ю годовщину высадки в Нормандии.

Люди,принц Гарри,
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