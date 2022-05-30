Что стало с Берией после смерти Сталина

При Сталине Берия отлично показал себя и занимал ряд высших партийных постов. Но 26 июня 1953 года был арестован за "преступные действия в интересах иностранного капитала". "Рамблер" расскажет, почему это произошло.

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Идейный вдохновитель репрессий и главный враг народа — так прозвали Лаврентия Берию советские СМИ после закрытого суда и расстрела. Карьера соратников Сталина была непредсказуемой, человек мог занимать высокую должность, а затем быть убитым своими же.

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Про Берию ходило множество слухов, обличающих моральный облик руководителя. Например, известно, что он предпочитал совсем юных девушек, а в его сейфах были обнаружены "развратные" фотографии и нижнее белье. Берию не любили, потому что он был жесток.

В 1937-м он провел партийные чистки в Армении и Грузии. Затем занялся силовыми структурами, а в годы Великой Отечественной войны начал депортацию ингушей и чеченцев в Среднюю Азию.

Берия был родом из крестьянской семьи и медленно поднимался по карьерной лестнице: в 1946-м вошел в Политбюро, а незадолго до смерти Сталина стал членом «руководящей пятерки» Президиума ЦК КПСС. Вождь считался с его мнением в вопросах внешней политики и государственной безопасности.

После смерти Сталина Лаврентий Павлович назначен министром внутренних дел и стал претендентом на пост главы СССР. Только народ его не любил, в руках Берии была сосредоточена большая власть и ассоциация со Сталиным никуда не девалась. Несмотря на то, что он не раз пытался смягчить народ. Например, пересматривал самые резонансные дела вроде "дела врачей".

Однако лагерную систему он упразднять не собирался, хотел лишь упорядочить и реорганизовать ее. Амнистия Берии, о которой часто вспоминают как о благе, касалась преимущественно тех, кто был приговорен к срокам до пяти лет. Сроки политических заключенных тогда начинались с восьми лет. Это привело к тому, что в 1953 году в обществе появилось не мало настоящих бандитов.

При этом члены партии понимались, что у Берии есть шансы захватить власть и стать преемником Сталина. Чтобы избежать этого, Хрущев инициировал совещание Совета министров СССР 26 июня 1953 года, где обсуждались злодеяния Берии. Дебаты длились несколько часов и завершаются признанием действий Бери антигосударственными.

Следующие шесть месяцев Берию содержали в бункере штаба Московского военного округа под усиленной охраной. Из заточения он отправил Маленкову письмо с просьбой о встрече, очевидно, надеясь на благополучный исход. Хотя в то время ему уже вменяли шпионаж и сотрудничество со спецслужбами Великобритании и Германии. Берию обвинили в попытках реставрации капитализма, репрессиях и пытках заключенных. Внезапно лидер партии становится участником процесса, который сам и организовывал.

Материалы уголовного дела Берии до сих пор остаются засекреченными, а показания участников заседания 26 июня 1953 года значительно разнятся. Некоторые историки считают, что бывшего наркома и министра убили до суда. А сын Берии Серго утверждал, что расстрел провел в день ареста.