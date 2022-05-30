5 неизвестных фактов о Борисе Пастернаке

30 мая 1960 года скончался советский поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии Борис Леонидович Пастернак. «Рамблер» делится интересными фактами из жизни и творчества писателя.

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Всю жизнь хромал

В 13 лет Борис попытался оседлать лошадь, но неудачно: будущий поэт упал и сломал ногу. Кость срослась неправильно, что привело к пожизненной хромоте, которую Пастернак старался скрывать. Однако благодаря небольшому увечью поэта не призвали служить ни на одну из мировых войн.

Готовился стать музыкантом, а не поэтом

Борис рос в интеллигентной семье: в доме Пастернаков отдыхали художник Левитан, поэт Рильке, писатель Лев Толстой. Будучи подростком, Борис познакомился с композитором Александром Скрябиным. Под его влиянием Пастернак увлекся музыкой и собирался поступать в консерваторию. В процессе подготовки юноша даже написал несколько произведений для фортепиано: две прелюдии и сонату. В последний момент поэт передумал и решил изучать философию.

Закончил университет, но не получил диплом

В 1908 году Пастернак поступил на юридический факультет Московского университета, а в 1909 году перевелся на философское отделение историко-филологического факультета. Обучение поэт закончил в 1912 году, однако, по невыясненным причинам, не явился на выпуск и не забрал документ об образовании. Его диплом под номером 20974 хранится в архиве Московского университета

Попал под горячую руку полиции

В 1905 году 15-летнего Пастернака избила полиция. Пастернак случайно оказался в толпе протестующих, которых гнали нагайками — короткими плетьми для управления лошадью. Этот эпизод оказал такое явление на поэта, что тот несколько раз описывал его в своих произведениях.

Писал «Доктора Живаго» 10 лет

Вершину своего творчества как прозаика Пастернак писал с 1945 по 1955 год. Роман запретили выпускать в СССР из-за неоднозначной позиции писателя к Октябрьской революции. Книга вышла в Италии в 1957 году.