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17 минут назад

103-летний мужчина раскрыл секрет активного долголетия

Lenta.ru

Житель США, отпраздновавший 103-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает WTXF-TV.

103-летний мужчина раскрыл секрет активного долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чарли Дункан отметил знаменательную дату вместе с друзьями и родственниками в пятницу, 27 мая, в одном из ресторанов его родного города Вудсток, штат Джорджия. Мужчина назвал причиной своего долголетия активный образ жизни и регулярные занятия аквааэробикой.

«Постарайтесь жить правильно, правильно питаться и всегда чем-то заниматься»,

— посоветовал 103-летний ветеран Второй мировой войны.

Дункана призвали в армию в 1944 году в качестве военного инженера. Он прошел обучение в Нью-Йорке, а после был отправлен в Великобританию. Мужчина занимался наведением понтонных переправ через реки. За год службы он побывал во Франции, Бельгии и Германии. Дункан признался, что ему очень повезло, так как за это время его подразделение поучаствовало только в одном настоящем бою.

К возрасту долгожитель относится с юмором. Когда у него спросили о самочувствии, он заявил, что с годами стал разве что уставать немного больше.

«А как вообще должен чувствовать себя 103-летний человек?»

— поинтересовался он.

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