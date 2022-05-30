103-летний мужчина раскрыл секрет активного долголетия

Дункана призвали в армию в 1944 году в качестве военного инженера. Он прошел обучение в Нью-Йорке, а после был отправлен в Великобританию. Мужчина занимался наведением понтонных переправ через реки. За год службы он побывал во Франции, Бельгии и Германии. Дункан признался, что ему очень повезло, так как за это время его подразделение поучаствовало только в одном настоящем бою.