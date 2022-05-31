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39 минут назад

Кем стали дети известного целителя

New Magazine

Алан Чумак был одним из самых знаменитых экстрасенсов. Он запомнился тем, что заряжал воду через экран телевизора и обещал избавить от всех болезней. Собирал целые стадионы по всей стране. Известный целитель скончался в 2017 году.

Кем стали дети известного целителя
Фото: New MagazineNew Magazine

О причинах смерти до сих пор ничего неизвестно. У него остались двое детей. Оба от разных браков. Чумак был дважды женат. От первого брака дочь Елена. С ее матерью он развелся еще в конце 70-х, но всю жизнь поддерживал отношения с дочерью.

Она пошла по его стопам, стала журналисткой. О жизни Елены информации очень мало. Известно лишь, что она работает на одном из телеканалов. Женщина замужем, родила двоих детей. Елена Чумак – копия своего отца. Сейчас ей 50.

New Magazine

Сын Дмитрий родился во втором браке. Новая жена была моложе Алана на 19 лет. Дмитрий занимался спортом и музыкой, играл на гитаре и синтезаторе. В начале 2000-х занимался предпринимательством. В 2011 году, когда Дмитрию было 24 года, его похитили с целью выкупа прямо из кафе. Мужчину затолкали в машину, возили, избивали и требовали подписать договор на автомобиль Lexus. Виновников тогда быстро нашли. Сегодня оба наследника ведут спокойную и далекую от прессы жизнь, избегают публичности.

Люди,Елена Чумак,Алан Чумак,
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