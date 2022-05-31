Кем стали дети известного целителя

Алан Чумак был одним из самых знаменитых экстрасенсов. Он запомнился тем, что заряжал воду через экран телевизора и обещал избавить от всех болезней. Собирал целые стадионы по всей стране. Известный целитель скончался в 2017 году.

Фото: New Magazine New Magazine

О причинах смерти до сих пор ничего неизвестно. У него остались двое детей. Оба от разных браков. Чумак был дважды женат. От первого брака дочь Елена. С ее матерью он развелся еще в конце 70-х, но всю жизнь поддерживал отношения с дочерью.

Она пошла по его стопам, стала журналисткой. О жизни Елены информации очень мало. Известно лишь, что она работает на одном из телеканалов. Женщина замужем, родила двоих детей. Елена Чумак – копия своего отца. Сейчас ей 50.

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