Ученые доказали, что между поколениями есть различия

Много говорят о разногласиях между поколениями, но насколько они это правда? Действительно ли черты характера так сильно меняются в зависимости от того, когда человек родился? Исследователи проверили это.

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Люди склонны сильно описывать разницу между поколениями. Бэби-бумеры считаются отставшими, миллениалы — ленивыми и высокомерными, а поколение Z — легкомысленным и одержимым социальными сетями. Несмотря на такие взгляды, исследования различий между характерами представителей разных поколений были очень ограничены. Новое исследование закрыло пробел, используя модель «Большой пятёрки». В неё входят пять черт: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм (противоположный полюс — эмоциональная стабильность), открытость опыту (интеллект).