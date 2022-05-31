Какой рост был у Петра I на самом деле

Согласно распространенной легенде, первый император России был высоким мужчиной. В кино и сериалах Петра I изображают как человека с почти двухметровым ростом. Любители истории отмечают, что такой высокий человек не мог жить в XVIII веке, ибо в среднем люди были значительно ниже. Какой рост был у царя на самом деле?

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По официальной версии, рост императора — 203 см (иногда указывают и 213 см).

Известно, что Петр выделялся в толпе на целую голову. Три века назад люди в среднем были действительно ниже, чем сегодня: мужчина ростом 165 см уже считался высоким. Возможно, император был просто выше среднего?

Исторические книги пишут, что Петр с детства был высоким, поражал окружающих живостью лица и фигуры. Пфальцская принцесса София Ганноверская писала:

«Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка».

Во взрослом возрасте, несмотря на рост, он носил обувь 39 размера и одежду 48 размера. Однако историки утверждают, что ориентироваться на одежду в реконструкции роста не стоит. Петр I известен не только ростом, но и необычными соотношениями частей тела. Известно, что Петр был худощавым, а руки и голова были значительно меньше среднего, что высокий рост лишь подчеркивал.

«Он был очень высок ростом, хорошо сложен, довольно худощав, с кругловатым лицом, высоким лбом, прекрасными бровями», — герцог Сен-Симон.