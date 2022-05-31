Какой рост был у Петра I на самом деле

Согласно распространенной легенде, первый император России был высоким мужчиной. В кино и сериалах Петра I изображают как человека с почти двухметровым ростом. Любители истории отмечают, что такой высокий человек не мог жить в XVIII веке, ибо в среднем люди были значительно ниже. Какой рост был у царя на самом деле?
По официальной версии, рост императора — 203 см (иногда указывают и 213 см).
Известно, что Петр выделялся в толпе на целую голову. Три века назад люди в среднем были действительно ниже, чем сегодня: мужчина ростом 165 см уже считался высоким. Возможно, император был просто выше среднего?
Исторические книги пишут, что Петр с детства был высоким, поражал окружающих живостью лица и фигуры. Пфальцская принцесса София Ганноверская писала:
«Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка».
Во взрослом возрасте, несмотря на рост, он носил обувь 39 размера и одежду 48 размера. Однако историки утверждают, что ориентироваться на одежду в реконструкции роста не стоит. Петр I известен не только ростом, но и необычными соотношениями частей тела. Известно, что Петр был худощавым, а руки и голова были значительно меньше среднего, что высокий рост лишь подчеркивал.
«Он был очень высок ростом, хорошо сложен, довольно худощав, с кругловатым лицом, высоким лбом, прекрасными бровями», — герцог Сен-Симон.
В Домике Петра в Санкт-Петербурге возле входа есть табличка, на которой есть отметка роста императора — 2 метра 4 сантиметра. Вероятней всего, таким высоким Петр и был.