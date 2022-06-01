Третья жена Градского подала в суд на своих детей

Ольга Градская, которая являлась третьей женой Александра Градского ушедшего из жизни в ноябре прошлого года, подала иск к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Даниилу и Марии, претендуя на наследство. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Истец просит признать общим имуществом супругов земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения",

— цитирует сообщение суда РИА Новости.

Также Градская (урожденная Фартышева) требует выделить 1/2 долю имущества, которое было нажито за время брака с музыкантом, признать за ней право на ее собственность и исключить из состава наследственного имущества.

Беседа по заявлению пройдет в суде 27 июня.

Известно, что Ольга и Александр были женаты с 1980 по 2001 годы.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

В январе 2022 года вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. Марина Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

Полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.