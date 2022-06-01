Губерниев объяснил, почему все время со всеми ссорится

"Главы федераций не любят отвечать, они привыкли жить в комфорте и в условиях, когда их все гладят по шерстке и говорят, какие они классные. Мы — журналисты, мы — четвертая власть, поэтому обязаны обращать внимание на проблемы в стране, в спорте, ругать нерадивых руководителей или, наоборот, хвалить. Правду говорить легко и приятно, а я не врун, меня мама приучила быть честным",