Королевские любовницы, которые изменили ход истории

Они были далеко не самыми простыми любовницами монархов, эти женщины точно знали чего хотят и добились небывалых высот. "Рамблер" расскажет о королевских любовницах, которые изменили ход истории.

Фото: Drouais François Hubert Drouais François Hubert

Жанна Дюбарри

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О происхождении Жанны Дюбарри ходило множество легенд, однако, так или иначе, ей приходилось всеми возможными способами зарабатывать себе на жизнь. Помимо древнейшей профессии она также подрабатывала в швейной мастерской и шляпных магазинах. Со временем Жанна стала одной из самых популярных куртизанок, и среди ее знакомых были имена высокопоставленных мужчин, в том числе и король Франции Людовик XV. Несмотря на то, что монарх выдал Дюбарри замуж за аристократа, они остались друг для друга любовниками.

Со временем о романе Жанны Дюбарри и Людовика XV узнала вся общественность. И довольно многие жители Франции были встревожены, поскольку считали, что девушка имела сильное влияние на деятельность короля. Так оно и было.

Позже Жанна получила звание официальной любовницы . Она умело пользовалась своим положением, к ней часто обращались за помощью и получали ее.

После смерти Людовика XV Мария-Антуанетта приказала сослать Жанну Дюбарри в закрытый монастырь, однако уже через год женщина была освобождена. Но через некоторое время ее обвинили в связи с противниками Великой французской революции, за что и приговорили к смертной казни. Перед смертью она сказала фразу, которая навсегда вошла в историю:

"Еще одну минуту, господин палач!"

Анна Констанция фон Козель

wikipedia.org

Анна родилась в знатной семье, и в юности стала одной из фрейлин герцогини Софии Амалии в замке Готторп в Германии. Пройдя через немало испытаний, Констанции посчастливилось познакомиться с польским королем Августом II. Между ними практически сразу образовалась тесная связь, а спустя время монарх даровал ей титул графини Козельской и письменное обещание вступить с ней в брак после смерти его нынешней супруги. Однако этого для Анны Констанции оказалось недостаточно.

Женщины начала активно вмешиваться в политические вопросы страны, а также продвигать свои идеи. Некоторые даже решили, что она готовит государственный переворот. Более того, придворные смогли убедить короля в том, что это правда. Несмотря на их общих троих детей, Август II принял решение изгнать Анну во дворец Пильниц без права возвращения в Польшу.

Однако спустя некоторое время Констанция все вернулась в Польшу, чтобы напомнить королю об обещании женить на ней. Узнав про это, Август II незамедлительно приказал арестовать бывшую возлюбленную. Приказ был исполнен, и графиню сослали в крепость Штольпен в Германии, где она и скончалась. В итоге, Анну запомнили в истории как одну из самых скандальных и противоречивых персон того времени.

Агнесса Сорель

Jean Fouquet

В юном возрасте девушка по имени Агнесса Сорель стала фрейлиной герцогини Изабеллы Лотарингской, которая обучила ее всему, что знала сама. Через некоторое время Агнесса была удостоена чести познакомиться с французским королем Карлом VII. Эта встреча изменила судьбу не только Сорель, но и всей Франции.

Став любовницей короля, она довольно часто принимала активное участие в его политической деятельности. Сорель настолько умело влияла на решения Карла XVII, что ей удалось добиться справедливого распределения должностей в обществе, а также стать частью освобождения страны от английского влияния.

Кроме этого, Агнесса оказала влияние на моду. Так, она добилась того, что простые подданые тоже смогли иметь право носить бриллиантовые украшения, и ввела моду на откровенные наряды.