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23 минуты назад

Мужчина выиграл четыре миллиона рублей и отдал половину денег другу

Lenta.ru

Житель австралийского города Сидней сорвал джекпот в 100 тысяч австралийских долларов (4,4 миллиона рублей) и решил поделиться деньгами с другом, который подарил ему лотерейный билет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина выиграл четыре миллиона рублей и отдал половину другу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Билет лотереи «Сокровища Ацтеков» стоимостью пять долларов (220 рублей) мужчина получил в подарок от одного из ближайших друзей на 70-й день рождения.

«Я сказал ему, что если выиграю по-крупному, то отдам ему половину. После этого мы узнали, что мне достался главный приз в 100 тысяч долларов. Мы в абсолютном шоке и не можем в это поверить!» — рассказал австралиец.

Победитель лотереи отметил, что собирается сдержать слово.

«Я возьму 50 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), и он столько же. Мы уже решили, что пойдем на обед с той же группой друзей и будем кричать: "Всем бесплатную еду и напитки за наш счет!"» — продолжил он.

Мужчина отметил, что у него есть пара идей о том, как потратить свою часть выигрыша. В частности он хочет сделать ремонт в доме, купить новую машину и поехать в отпуск.

Ранее сообщалось, что подаренный родственниками лотерейный билет сделал богатым жителя австралийского штата Квинсленд. Стерев с билета защитный слой, австралиец обнаружил, что сорвал джекпот.

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