Что стало с самым успешным советским шпионом Второй мировой

Во времена Второй мировой войны у каждой страны были свои агенты за рубежом. Специальные службы занимались вербовкой иностранцев, чтобы те работали на благо страны. Одним из самых успешных советских шпионов историки называют Ким Филби, который входил в “Кембриджскую пятерку” — сеть советских агентов в Великобритании, завербованных в Кембриджском университете. В материале “Рамблера” — об одном из самых успешных агентов советской разведки времен Второй мировой войны.

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Кембриджская пятерка

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Это название произошло благодаря месту, в котором вербовали агентов, но на самом деле их было гораздо больше, чем пять. В сеть входили агенты, работавшие на разведку СССР, которым, по мнению КГБ можно было доверять. Среди них были и те, кто не знал о том, что работает на другую страну. Позже они признались в том, что были уверены, что выполняют простые рабочие поручения от своего начальства.

Все они занимали высокие посты в британской разведке или в министерстве иностранных дел, что давало им доступ к засекреченной информации. Согласно раскрытым документам, они помогли СССР подготовить разработку атомной бомбы, а также победить в битве на Курской дуге. Бывший директор ЦРУ Аллен Даллес говорил, что “Кембриджская пятерка” стала самой сильной разведывательной сетью времен Второй мировой.

Вербовка и работа в MI6

Ким Филби был завербован в 1933 году как журналист “Таймс”. Благодаря сведениям, которые он узнавал на работе, уже тогда он был ценным сотрудникам для Союза. В 1939 году он возвращается в Лондон после того, как освещал гражданскую войну в Испании. Уже через год он поступает на работу в британскую разведывательную службу в MI6. Примечателен тот факт, что он работал в отделе по борьбе с коммунистической угрозой, передавая секретные документы руководству СССР.

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Благодаря ему советская разведка смогла минимизировать потери среди агентов в случае раскола какой-либо из британских сетей. За всю историю своей работы Филби передал разведке около тысячи секретных документов. Некоторое время он даже был в контакте с руководством ФБР и ЦРУ, что в разы увеличило его ценность как агента.

Раскрытие и депортация

После войны, в 50-х годах “Кембриджскую пятерку” начали раскрывать, агенты оказались под угрозой, среди них был и Филби. Он попал под подозрение, был вызван на допрос, но никаких улик против него не было найдено. Потом его вновь берут в MI6, параллельно он работает в британских газетах.

Однако в 1963 году из-за угрозы раскрытия его тайно переправляют в СССР. В MI6 он проработал всего семь лет, а после пропал. На самом деле Филби депортировали в Москву, где он сменил фамилию на Федоров. Как позднее он расскажет в одном из интервью, его поселили в квартиру бывшего сотрудника МИД в Тверском районе. Квартира была большой, но при этом была расположена так, чтобы до Филби не добрались сотрудники спецслужб других стран.