Писатель Салман Рушди получит награду Елизаветы II

Актера сериала "Миллиарды" Дэмиена Льюиса, режиссера Рэпмена (настоящее имя Эндрю Онвуболу), писателя Салмана Рушди наградят среди других деятелей культуры в честь дня рождения британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Variety.
Так, Рушди достанется Орден кавалеров почета. Сэр Салман Рушди — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии 1981 года за роман "Дети полуночи". Его роман "Сатанинские стихи" (1988) вызвал активные протесты со стороны мусульман в нескольких странах. Ему стали поступать угрозы, в частности, фетва верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни, призывающая к его убийству, изданная 14 февраля 1989 года.
Писатель находится под защитой британского правительства. 21 апреля Елизавете II исполнилось 96 лет.
Ранее сообщалось, что Елизавете II покажут авиашоу Королевских ВВС над Лондоном в честь 70-летия ее правления.