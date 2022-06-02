Писатель Салман Рушди получит награду Елизаветы II

Актера сериала "Миллиарды" Дэмиена Льюиса, режиссера Рэпмена (настоящее имя Эндрю Онвуболу), писателя Салмана Рушди наградят среди других деятелей культуры в честь дня рождения британской королевы Елизаветы II . Об этом сообщает Variety.

Так, Рушди достанется Орден кавалеров почета. Сэр Салман Рушди — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии 1981 года за роман "Дети полуночи". Его роман "Сатанинские стихи" (1988) вызвал активные протесты со стороны мусульман в нескольких странах. Ему стали поступать угрозы, в частности, фетва верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни, призывающая к его убийству, изданная 14 февраля 1989 года.