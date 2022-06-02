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1 час назад

Елизавета II поблагодарила народ за доброжелательность

Газета.Ru

В день начала празднования Платинового юбилея Ее Величество обратилась ко всем британцам и поблагодарила их за доброе отношение к ней. Об этом сообщает Evening Standard. От лица Елизаветы II было опубликовано специальное послание в преддверии масштабных празднований в честь ее 70-летнего пребывания на престоле.

Елизавета II поблагодарила народ за доброжелательность
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Спасибо всем, кто участвовал в созыве общин, семей, соседей и друзей, чтобы отметить мой Платиновый юбилей в Соединенном Королевстве и во всем Содружестве, — заявила она. — Я знаю, что эти праздничные мероприятия оставят много счастливых воспоминаний".

Королева поблагодарила нацию за проявленное к ней доверие. "Меня продолжает вдохновлять проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что предстоящие дни дадут возможность поразмышлять обо всем, что было достигнуто за последние 70 лет, — сказала Елизавета II. — Сейчас мы с уверенностью и энтузиазмом посмотрим в будущее".

Вместе с посланием был представлен официальный портрет королевы, посвященный Платиновому юбилею. На фото Ее Величество была запечатлена в Виндзорском замке, одетая в платье-пальто британского модельера Анджелы Келли.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, как британцы будут отмечать Платиновый юбилей королевы.

Люди,Елизавета II,
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