Елизавета II поблагодарила народ за доброжелательность

В день начала празднования Платинового юбилея Ее Величество обратилась ко всем британцам и поблагодарила их за доброе отношение к ней. Об этом сообщает Evening Standard. От лица Елизаветы II было опубликовано специальное послание в преддверии масштабных празднований в честь ее 70-летнего пребывания на престоле.

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"Спасибо всем, кто участвовал в созыве общин, семей, соседей и друзей, чтобы отметить мой Платиновый юбилей в Соединенном Королевстве и во всем Содружестве, — заявила она. — Я знаю, что эти праздничные мероприятия оставят много счастливых воспоминаний".

Королева поблагодарила нацию за проявленное к ней доверие. "Меня продолжает вдохновлять проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что предстоящие дни дадут возможность поразмышлять обо всем, что было достигнуто за последние 70 лет, — сказала Елизавета II. — Сейчас мы с уверенностью и энтузиазмом посмотрим в будущее".

Вместе с посланием был представлен официальный портрет королевы, посвященный Платиновому юбилею. На фото Ее Величество была запечатлена в Виндзорском замке, одетая в платье-пальто британского модельера Анджелы Келли.