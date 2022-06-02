Елизавета II пропустит службу по случаю ее платинового юбилея

Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в службе в лондонском соборе Святого Павла, приуроченную к ее платиновому юбилею, из-за испытанного в четверг "дискомфорта", сообщает канцелярия монарха.

"С учетом поездки и усилий, необходимых для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с огромным нежеланием пришла к заключению, что она не посетит ее",

При этом отмечается, что Елизавета II примет участие в церемонии зажжения огня в Виндзорском замке недалеко от Лондона. В Великобритании стартовало празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II — 70 лет со дня ее восшествия на престол. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на праздновании в платье Alexander McQueen стоимостью в £3000. А принца Эндрю не будет на мероприятии, поскольку его тест на COVID-19 оказался положительным.