Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Елизавета II пропустит службу по случаю своего платинового юбилея из-за "дисмофорта"

Газета.Ruиещё 2

Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в службе в лондонском соборе Святого Павла, приуроченную к ее платиновому юбилею, из-за испытанного в четверг "дискомфорта", сообщает канцелярия монарха.

Елизавета II пропустит службу по случаю ее платинового юбилея
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"С учетом поездки и усилий, необходимых для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с огромным нежеланием пришла к заключению, что она не посетит ее",

- отметили в Букингемском дворце.

При этом отмечается, что Елизавета II примет участие в церемонии зажжения огня в Виндзорском замке недалеко от Лондона. В Великобритании стартовало празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II — 70 лет со дня ее восшествия на престол. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на праздновании в платье Alexander McQueen стоимостью в £3000. А принца Эндрю не будет на мероприятии, поскольку его тест на COVID-19 оказался положительным.

Люди,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители