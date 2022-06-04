Джонни Депп выпустит музыкальный альбом после победы в суде

Джонни Депп – американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер в скором времени планирует выпустить новый альбом.
О выходе нового альбом рассказал гитарист Джефф Бек. По его словам, их совместный с Деппом альбом появится уже в следующем месяце.
«Я встретил этого парня 5 лет назад, и с тех пор мы не перестаем смеяться. Мы действительно сделали альбом. Я не знаю, как это произошло. Он выйдет в июле»,
– говорит Бек.
Стоит напомнить, что не так давно Джонни Депп появился на сцене на рок-концерте в Британии.