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3 часа назад

Джонни Депп выпустит музыкальный альбом после своей победы в суде

FBM.ruиещё 1

Джонни Депп – американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер в скором времени планирует выпустить новый альбом.

Джонни Депп выпустит музыкальный альбом после победы в суде
Фото: FBM.ruFBM.ru

О выходе нового альбом рассказал гитарист Джефф Бек. По его словам, их совместный с Деппом альбом появится уже в следующем месяце.

«Я встретил этого парня 5 лет назад, и с тех пор мы не перестаем смеяться. Мы действительно сделали альбом. Я не знаю, как это произошло. Он выйдет в июле»,

– говорит Бек.

Стоит напомнить, что не так давно Джонни Депп появился на сцене на рок-концерте в Британии.

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