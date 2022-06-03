Подарок принес женщине выигрыш величиной 6 миллионов рублей

54-летняя Бонни Забель купила в интернете лотерейный билет и получила еще один в качестве бонуса. К ее удивлению, неожиданный подарок принес ей богатство.

На следующий день после покупки женщина увидела в своей электронной почте два сообщения. В одном из них говорилось, что выигрыш по основному билету составил четыре доллара (244 рубля). Второе уведомление сообщало, что по бесплатному билету ей полагается приз величиной 50 тысяч долларов (три миллиона рублей). Благодаря специальной опции, выигрыш был удвоен и составил 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).