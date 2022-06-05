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23 минуты назад

Сестра Кейт Миддлтон рассекретила третью беременность

WMJ.ruиещё 1

4 июня на площади перед Букингемским дворцом состоялся масштабный концерт в честь Платинового юбилея Елизаветы II.

Сестра Кейт Миддлтон рассекретила третью беременность
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Мероприятие посетили многие, начиная от членов королевской семьи и заканчивая чиновниками. Однако главной звездой вечера стала младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа. Родственница герцогини Кембриджской появилась в зеленом платье, подчеркнувшем беременный живот.

Этот ребенок станет для Пиппы и ее супруга Джеймса Мэттьюза третьим. Супруги, поженившиеся в 2017-м, воспитывают двоих детей: 3-летнего Артура Майкла Уильяма и годовалую Грейс Элизабет Джейн.

На концерте также были замечены принцессы Йоркские Беатрис и Евгения с мужьями Эдоардо Мапелли-Моцци и Джеком Бруксбэнком.

А также Зара и Майк Тиндалл, сидевшие за Кейт Миддлтон.

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