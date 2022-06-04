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3 часа назад

Маск за сутки потерял почти 17 миллиардов долларов

Lenta.ru

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за день потерял почти 17 миллиардов долларов, передает Forbes.

Маск за сутки потерял почти 17 миллиардов долларов
Фото: Lucy Nicholson / UnsplashLucy Nicholson / Unsplash

Потери составили 16,9 миллиарда долларов, акции автоконцерна подешевели на 9,2 процента спустя день после утечки распоряжения Маска о сокращении штата в Tesla на 10 процентов. Сейчас состояние предпринимателя, который является богатейшим человеком мира, оценивается в 216,8 миллиарда долларов.

«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы — это о том, чтобы Маск заткнулся. Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост», — заявил главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли.

Ранее Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и захотел урезать зарплаты сотрудникам соцсети.

Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в калифорнийском Пало-Альто. Помимо электромобилей, компания производит батареи и электродвигатели и продает компаниям Toyota и Daimler.

Люди,Илон Маск,Tesla Motors,SpaceX,
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