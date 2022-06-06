Елизавета II оценила массовые празднования юбилея ее правления

Королева Великобритании Елизавета II оценила массовые празднования 70-летнего юбилея ее правления, прошедшие по всей стране на минувших выходных. The Guardian.

Монарх подчеркнула, что польщена и глубоко тронута тем, как много людей вышли на улицы, чтобы отметить ее платиновый юбилей.

«Хотя я не могла посетить все мероприятия лично, мое сердце со всеми вами. Я остаюсь привержена служению вам в меру своих возможностей при поддержке семьи», — заявила 96-летняя Елизавета II.

Она также добавила, что «была вдохновлена добротой, радостью и близостью, которые были столь очевидны последние дни».