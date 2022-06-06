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1 час назад

Елизавета II оценила массовые празднования юбилея ее правления

Lenta.ruиещё 2

Королева Великобритании Елизавета II оценила массовые празднования 70-летнего юбилея ее правления, прошедшие по всей стране на минувших выходных. The Guardian.

Елизавета II оценила массовые празднования юбилея ее правления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Монарх подчеркнула, что польщена и глубоко тронута тем, как много людей вышли на улицы, чтобы отметить ее платиновый юбилей.

«Хотя я не могла посетить все мероприятия лично, мое сердце со всеми вами. Я остаюсь привержена служению вам в меру своих возможностей при поддержке семьи», — заявила 96-летняя Елизавета II.

Она также добавила, что «была вдохновлена добротой, радостью и близостью, которые были столь очевидны последние дни».

Торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II проходили в Великобритании с 2 по 5 июня. В эти дни во время официальных мероприятий в центре Лондона собирались десятки тысяч человек, а в магазинах, пабах, ресторанах и на балконах домов были вывешены флаги и портреты королевы.

Люди,Елизавета II,
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