Сестра Херд высказалась о ее поражении в суде с Деппом

Энрикес заявила, что гордится родственницей и продолжит поддерживать ее. «Я всегда буду гордиться тобой за то, что ты постояла за себя, за то, что ты свидетельствовала в Вирджинии и в Великобритании, и за то, что ты была голосом тех, кто не может говорить, что происходит за закрытыми дверями. Мы знали, что это будет тяжелая битва и что карты были против нас. Но встали и высказались, несмотря ни на что», — написала сестра Херд.