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2 часа назад

Сестра Эмбер Херд высказалась о ее поражении в суде с Джонни Деппом

Lenta.ruиещё 2

Сестра актрисы Эмбер Херд Уитни Энрикес высказалась о ее поражении в суде с Джонни Деппом. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Сестра Херд высказалась о ее поражении в суде с Деппом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Энрикес заявила, что гордится родственницей и продолжит поддерживать ее. «Я всегда буду гордиться тобой за то, что ты постояла за себя, за то, что ты свидетельствовала в Вирджинии и в Великобритании, и за то, что ты была голосом тех, кто не может говорить, что происходит за закрытыми дверями. Мы знали, что это будет тяжелая битва и что карты были против нас. Но встали и высказались, несмотря ни на что», — написала сестра Херд.

Энрикес подчеркнула, что правда на их стороне. «Я знаю, что видела», — заключила она.

1 июня завершился судебный процесс между звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой артистка назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке. В конечном счете присяжные, у которых ушло на принятие решения два дня, встали на сторону Деппа. Они единогласно посчитали, что статья, написанная Херд, действительно оказалась клеветнической.

Люди,Джонни Депп,
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