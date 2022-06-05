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4 часа назад

Заслуженный тренер СССР по шахматам Никитин скончался на 88-м году жизни

Газета.Ruиещё 3

Заслуженный тренер СССР по шахматам Александр Никитин ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Заслуженный тренер СССР по шахматам Никитин умер на 88-м году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причина и место смерти не называются. Никитин четыре раза становился победителем студенческого чемпионата мира в составе сборной СССР. Также он тренировал сборную Советского Союза.

Среди именитых подопечных - 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. В 1992 году Никитин помогал Борису Спасскому во время его показательного матча с Робертом Фишером. В конце 1990-х Никитин был постоянным тренером Этьена Бакро, который стал самым молодым гроссмейстером в мире и многократным чемпионом Франции. Ранее советский гроссмейстер Юрий Авербах скончался в возрасте 100 лет.

Люди,Этьен Бакро,Роберт Фишер,Гарри Каспаров,Александр Никитин,
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