Заслуженный тренер СССР по шахматам Никитин умер на 88-м году

Заслуженный тренер СССР по шахматам Александр Никитин ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Причина и место смерти не называются. Никитин четыре раза становился победителем студенческого чемпионата мира в составе сборной СССР. Также он тренировал сборную Советского Союза.

Среди именитых подопечных - 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. В 1992 году Никитин помогал Борису Спасскому во время его показательного матча с Робертом Фишером. В конце 1990-х Никитин был постоянным тренером Этьена Бакро, который стал самым молодым гроссмейстером в мире и многократным чемпионом Франции. Ранее советский гроссмейстер Юрий Авербах скончался в возрасте 100 лет.