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48 минут назад

Путешественник Федор Конюхов начал трансконтинентальный перелет на мотопараплане

Газета.Ruиещё 2

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин начали трансконтинентальный перелет на мотопараплане в рамках поддержки федерального проекта "Чистая Арктика". Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе проекта. За 2,5 недели Конюхов и Потапкин собираются пролететь около 3 тыс. км от Белого до Черного моря. Как сообщается, во время одного из этапов полета они планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд в 427 км, сделанный одним спортсменом из Польши. По словам Конюхова, ему нравится "вновь и вновь" возвращаться в Арктику из-за ее "завораживающей и загадочной красоты". "Приятно осознавать, что благодаря тысячам неравнодушных людей, которые присоединились к проекту, я смогу с высоты птичьего полета увидеть, как преображается Арктика и возвращается ее первозданная чистота!" - рассказал Конюхов. В пресс-службе отметили, что путешественники 12 июня окажутся в Москве, а их полет завершится 22 июня в Новороссийске. Ранее стало известно, что второй этап федерального проекта "Чистая Арктика начался в Карелии, Красноярском крае, Мурманской и Архангельской областях. Сообщается, что в рамках проекта также запланированы более 30 экспедиций в арктические регионы страны.

Путешественник Федор Конюхов начал трансконтинентальный перелет на мотопараплане
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Люди,Федор Конюхов,
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