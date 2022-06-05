Князь Монако написал книгу о защите океанов

Правящий князь Монако Альбер II написал книгу, посвященную теме защиты океанской флоры и фауны. Об этом сообщила французская воскресная газета Le Journal du Dimanche.

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Труд под названием «Человек и океан. Сохраним океаны, чтобы защитить человечество» является первым писательским опытом Альбера II и появится на полках книжных магазинов 8 июня, когда отмечается Всемирный день океанов.

Князь Монако, известный также как полярный исследователь, рассказал в интервью изданию, что интерес к морским исследованиям возник у него после встречи с капитаном Жак-Ивом Кусто, который возглавлял океанографический музей в Монако.

По словам Альбера II, для спасения океана человечеству необходимо поменять свое поведение на всех уровнях – как личном, так и коллективном.

«Нужно по-другому совместно использовать природные ресурсы и защищать их нормами, которые должны действовать на международном уровне»,

– отметил князь.