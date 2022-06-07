Елизавета II запретила фотографировать ее с дочерью принца Гарри

Британская королева Елизавета II запретила фотографировать свою первую встречу с правнучкой, годовалой дочерью принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает The Sun.

Источник издания утверждает, что Гарри и Меган хотели привести частного фотографа в Виндзорский замок, чтобы запечатлеть момент встречи. Однако Елизавета II была настроена категорически против и отказалась давать разрешение на съемку.

По утверждению собеседника The Sun, королева выразила опасения, что фотографии будут проданы американским СМИ. Он также заметил, что во время празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II члены королевской семьи держались на расстоянии от принца Гарри и Меган Маркл.