Почему родители жены маршала Ворошилова «похоронили» ее при жизни

Екатерину Ворошилову действительно похоронили еще при жизни. И сделали это ее самые близкие люди. Ворошилова так сумела прогневать собственных родителей, что те специально провели похоронный обряд.

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Ссыльные влюбленные

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На самом деле супругу маршала Климента Ворошилова, как утверждает автор издания «Сталин и заговор Тухачевского» Валентин Лесков, звали Голда. В девичестве она носила фамилию Горбман. Голда родилась в 1887 году в бедной многодетной еврейской семье неподалеку от Одессы в селе Мардаровка. Неудивительно, что будущая жена военачальника впоследствии перебралась именно в Одессу, где окончила профессиональное училище. Некоторое время Горбман трудилась в мастерской по пошиву дамского платья, но потом стала работать на себя, занимаясь шитьем на дому. Тогда же судьба свела девушку с революционеркой Серафимой Гопнер и, вдохновившись новыми идеями, Голда вступила в партию эсеров.

За революционную деятельность Голда Горбман была сослана в Архангельскую губернию. Именно в ссылке, если верить Симону Себаг-Монтефиоре, автору книги «Молодой Сталин», она познакомилась с Авелем Енукидзе, позже прослывшим развратником. Между Горбман и Енукидзе вспыхнул роман, который закончился трагедией. Авель расстался с Голдой, уже к тому моменту носившей под сердцем их общего ребенка. Девушка решила сделать аборт, ставший впоследствии причиной ее бесплодия. Однако Горбман недолго была одинока. Она обратила свое внимание на другого ссыльного, которым и оказался Климент Ворошилов. Вскоре срок ссылки Голды истек, и она уехала на родину.

Проклятая, но счастливая

В разлуке с Ворошиловым Горбман не выдержала и полутора месяцев. Она вернулась к Климу в Архангельскую губернию, туда, где еще совсем недавно отбывала наказание. Зарегистрировать официальный брак в царской России было возможно только обвенчавшись в церкви. Поэтому, как пишет историк Николай Зенькович в издании «Самые секретные родственники», Голда Горбман приняла православную веру и получила новое имя — Екатерина. Узнав об этом, на родине раввин синагоги ее проклял. Родители тоже были в шоке от решения Голды. Они отреклись от дочери и, если верить Петру Балаеву, автору книги «Клим Ворошилов», даже провели похоронный обряд, тем самым показав, что та для них умерла.

А новоиспеченная Екатерина, казалось, наконец обрела свое счастье. После ссылки супруги вместе уехали в Луганск. Горбман вступила в партию большевиков, как и Ворошилов, и в годы Гражданской войны всюду следовала за своим мужем. Бытует мнение, что Екатерина Давидовна оказала большое влияние на маршала, способствовала его карьере и образованию. В частности, по словам Зеньковича, именно жена подвигла Климента Ефремовича к изучению трудов Маркса и Энгельса. Но Балаев с подобными утверждениями не согласен, заявляя, что обычная швея вряд ли могла чему-то научить Ворошилова. Тем более, что уже к моменту знакомства с Голдой будущий Председатель Президиума Верховного Совета поучаствовал в двух съездах РСДРП, был близок с Лениным и Сталиным.

Полноценная семья

По мнению Балаева, Екатерина Ворошилова была не учителем, а верной опорой мужу, хранительницей домашнего очага и матерью приемных детей. Узнав о том, что она не сможет иметь детей, Екатерина Давидовна, в 1918 году занимаясь беспризорниками, приметила 4-летнего сироту Петю. Супруги вместе решили усыновить мальчика. Если верить Василию Придеину, автору издания «Азбука вождей», впоследствии в доме Ворошиловых поселились племянники Гертруда и Николай, а после Тимур и Татьяна Фрунзе. Что касается последних, то накануне роковой операции, в результате которой Михаила Фрунзе не стало, он попросил Ворошилова позаботиться о его сыне и дочери. Поэтому, когда из жизни ушла и жена Фрунзе, Ворошиловы взяли брата с сестрой к себе.