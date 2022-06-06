Почему родители жены маршала Ворошилова «похоронили» ее при жизни

Екатерину Ворошилову действительно похоронили еще при жизни. И сделали это ее самые близкие люди. Ворошилова так сумела прогневать собственных родителей, что те специально провели похоронный обряд.
На самом деле супругу маршала Климента Ворошилова, как утверждает автор издания «Сталин и заговор Тухачевского» Валентин Лесков, звали Голда. В девичестве она носила фамилию Горбман. Голда родилась в 1887 году в бедной многодетной еврейской семье неподалеку от Одессы в селе Мардаровка. Неудивительно, что будущая жена военачальника впоследствии перебралась именно в Одессу, где окончила профессиональное училище. Некоторое время Горбман трудилась в мастерской по пошиву дамского платья, но потом стала работать на себя, занимаясь шитьем на дому. Тогда же судьба свела девушку с революционеркой Серафимой Гопнер и, вдохновившись новыми идеями, Голда вступила в партию эсеров.
За революционную деятельность Голда Горбман была сослана в Архангельскую губернию. Именно в ссылке, если верить Симону Себаг-Монтефиоре, автору книги «Молодой Сталин», она познакомилась с Авелем Енукидзе, позже прослывшим развратником. Между Горбман и Енукидзе вспыхнул роман, который закончился трагедией. Авель расстался с Голдой, уже к тому моменту носившей под сердцем их общего ребенка. Девушка решила сделать аборт, ставший впоследствии причиной ее бесплодия. Однако Горбман недолго была одинока. Она обратила свое внимание на другого ссыльного, которым и оказался Климент Ворошилов. Вскоре срок ссылки Голды истек, и она уехала на родину.
В разлуке с Ворошиловым Горбман не выдержала и полутора месяцев. Она вернулась к Климу в Архангельскую губернию, туда, где еще совсем недавно отбывала наказание. Зарегистрировать официальный брак в царской России было возможно только обвенчавшись в церкви. Поэтому, как пишет историк Николай Зенькович в издании «Самые секретные родственники», Голда Горбман приняла православную веру и получила новое имя — Екатерина. Узнав об этом, на родине раввин синагоги ее проклял. Родители тоже были в шоке от решения Голды. Они отреклись от дочери и, если верить Петру Балаеву, автору книги «Клим Ворошилов», даже провели похоронный обряд, тем самым показав, что та для них умерла.
А новоиспеченная Екатерина, казалось, наконец обрела свое счастье. После ссылки супруги вместе уехали в Луганск. Горбман вступила в партию большевиков, как и Ворошилов, и в годы Гражданской войны всюду следовала за своим мужем. Бытует мнение, что Екатерина Давидовна оказала большое влияние на маршала, способствовала его карьере и образованию. В частности, по словам Зеньковича, именно жена подвигла Климента Ефремовича к изучению трудов Маркса и Энгельса. Но Балаев с подобными утверждениями не согласен, заявляя, что обычная швея вряд ли могла чему-то научить Ворошилова. Тем более, что уже к моменту знакомства с Голдой будущий Председатель Президиума Верховного Совета поучаствовал в двух съездах РСДРП, был близок с Лениным и Сталиным.
По мнению Балаева, Екатерина Ворошилова была не учителем, а верной опорой мужу, хранительницей домашнего очага и матерью приемных детей. Узнав о том, что она не сможет иметь детей, Екатерина Давидовна, в 1918 году занимаясь беспризорниками, приметила 4-летнего сироту Петю. Супруги вместе решили усыновить мальчика. Если верить Василию Придеину, автору издания «Азбука вождей», впоследствии в доме Ворошиловых поселились племянники Гертруда и Николай, а после Тимур и Татьяна Фрунзе. Что касается последних, то накануне роковой операции, в результате которой Михаила Фрунзе не стало, он попросил Ворошилова позаботиться о его сыне и дочери. Поэтому, когда из жизни ушла и жена Фрунзе, Ворошиловы взяли брата с сестрой к себе.
Так что у Екатерины Давидовны, несмотря на вердикт врачей, все же получилось создать полноценную семью. К тому же, судя по сохранившимся архивам, Ворошилова очень любила мужа и гордилась им. Впрочем, эта любовь была взаимной. Когда Голда, уже пожилая и сильно располневшая, серьезно заболела и легла в больницу, Климент Ефремович через день носил ей букеты цветов. В 1959 году Екатерина Ворошилова скончалась от онкологического заболевания. Примечательно, что жена маршала, похороненная родителями еще при жизни за вероотступничество, никогда не забывала свои корни. Так, Геннадий Костырченко, автор книги «Сталин против "космополитов"», пишет о том, что в дни образования Израиля Ворошилова воскликнула: «Вот теперь и у нас есть родина!».