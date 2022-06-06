Стало известно имя «Миссис Россия мира — 2022»

28-летняя Татьяна Пашинина из Нижнего Новгорода стала обладательницей титула «Миссис Россия мира — 2022». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пашинина победила в финале национального конкурса красоты для замужних женщин, который завершился в Москве. С ней конкурировали почти 70 участниц из разных регионов России. Самой младшей из них было 24 года, самой старшей — 57 лет.

Победа дает Пашининой право на участие в международном конкурсе «Миссис мира», где соберутся самые красивые замужние женщины со всего мира. «Уверена, что наша победительница достойно представит страну в международном этапе», — заявила организатор Mrs. Russia World Ирина Кирсанова.