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2 часа назад

Самой красивой замужней женщиной России стала жительница Нижнего Новгорода

Lenta.ru

28-летняя Татьяна Пашинина из Нижнего Новгорода стала обладательницей титула «Миссис Россия мира — 2022». Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно имя «Миссис Россия мира — 2022»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пашинина победила в финале национального конкурса красоты для замужних женщин, который завершился в Москве. С ней конкурировали почти 70 участниц из разных регионов России. Самой младшей из них было 24 года, самой старшей — 57 лет.

Победа дает Пашининой право на участие в международном конкурсе «Миссис мира», где соберутся самые красивые замужние женщины со всего мира. «Уверена, что наша победительница достойно представит страну в международном этапе», — заявила организатор Mrs. Russia World Ирина Кирсанова.

Участницы из России дважды побеждали в конкурсе «Миссис мира». В первый раз это произошло в 2006 году, когда самой красивой замужней женщиной в мире признали российскую актрису Софию Аржаковскую. Спустя три года победительницей стала россиянка Виктория Радочинская.

Люди,Ирина Кирсанова,
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