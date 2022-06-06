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40 минут назад

Опро: сколько россиян стараются следить за чистотой своей речи

RT на русском

Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, сколько россиян стараются следить за чистотой своей речи.

Сколько россиян стараются следить за чистотой своей речи
Фото: unsplash.comunsplash.com

Выяснилось, что три четверти респондентов всегда стараются говорить и писать правильно, избегают жаргонизмов и по возможности отказываются от использования заимствованных слов.

Как утверждают 6% опрошенных, они считают себя грамотными людьми, но следят за чистотой своей речи только на работе или в компании важных персон.

По словам 10% участников исследования, они не являются достаточно грамотными и осознают, что порой могут допускать ошибки, но не считают нужным что-то менять.

Еще 8% россиян сообщили, что часто используют ненормативную лексику, слова-паразиты, говорят и пишут с ошибками, время от времени намеренно коверкают слова, чтобы сделать высказывание более смешным или остроумным.

Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 9,6 тыс. пользователей.

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