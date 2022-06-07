10 интересных фактов о Михаиле Таниче

Музыкально оформить «Большую перемену» режиссер Коренев предложил Эдуарду Колмановскому. С композитором он успешно поработал над предыдущим фильмом «Вас вызывает Таймыр». А композитор в этот раз пригласил в качестве поэта не Александра Галича, а своего приятеля Михаила Танича.

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В результате трогательный романс тандема в исполнении Светланы Крючковой «Черное и белое» («Мы выбираем, нас выбирают...») стал застольным шлягером на все времена. Актриса и сейчас заканчивает им свои концерты.

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А что вы знаете о Михаиле Таниче? Корреспондент «Экспресс газеты» Ирина Смирнова собрала для вас, дорогие читатели, 10 самых интересных фактов о нем.

1. Настоящая фамилия Танича - Тахнилевич. Он появился на свет в еврейской семье в Таганроге. В 1938 году отца Миши - героя Гражданской войны Исаака Самойловича, занявшего в 19 лет пост заместителя начальника мариупольской ЧК, а затем, окончив Петроградский институт коммунального хозяйства, - начальника управления коммунального хозяйства Таганрога - расстреляли, обвинив в особо крупном хищении социалистической собственности. Через несколько месяцев арестовали и мать - Марину Борисовну. В результате 14-летнему будущему поэту пришлось жить у деда.

2. Аттестат о среднем образовании Тахнилевичу вручили 22 июня 1941 года. А после окончания Тбилисского артиллерийского училища, получив, как сын репрессированного, вместо лейтенантских погон лишь звание старшего сержанта, Михаил попал на фронт. В бою был тяжело ранен, после чего его едва не похоронили в братской могиле, приняв за мертвого. Потом - сильно контужен. Слух и зрение полностью так и не восстановил - до конца дней они оставались у мэтра частичными.

С войны вернулся весь в орденах и медалях. Позже по мотивам воспоминаний Танича о Великой Отечественной его приятель Булат Окуджава напишет сценарий фильма «Женя, Женечка и «катюша».

3. После школы Танич отвел в загс одноклассницу Ирину, у них появился сын Юрка. Но их наличие не помешало Михаилу к концу войны закрутить в германском городе Бернбурге бурный роман с немкой Эльфридой Лане. Будущий поэт уговаривал ее поехать с ним в СССР, но девушка наотрез отказалась. Об их страсти Танич вспоминал всю жизнь. И в начале 80-х, оказавшись в ГДР, пустился на поиски экс-любовницы. Но ее тетка - бывшая владелица того ресторана, где молодые люди когда-то познакомились - сообщила, что ее племянница живет в ФРГ. Михаил тогда попасть туда не смог.

4. В 1945-м Танич поступил в Ростовский инженерно-строительный институт. Но окончить его не успел. По доносу какого-то студента о том, что Тахнилевич с восхищением рассказывает о прелестях жизни в Германии, в 1947 году его арестовали по статье за антисоветскую пропаганду.

В тюрьме, а потом в соликамском лагере под Пермью, отсидел полученные шесть лет. Работал на лесоповале, на память о котором остались туберкулез и больные отмороженные ноги.

Жена попросила развода, а их тогда 14-летнего сына заставила написать письмо, в котором Юра отрекся от отца. Позже наследник окончил МГУ, стал журналистом, писал неплохие стихи, но умер в 29 лет от болезни сердца. На похороны отец не поехал. У него в этот день скончалась тетка, и он решил отправиться провожать в последний путь ее.

5. Отмотав срок, Танич не мог жить ни в одном из 39 крупных советских городов, а к Москве не имел права приближаться на 100 километров. Поселился в поселке Светлый Яр на Сахалине, где работал мастером в «Строймехмонтаже». Тогда-то и «родился» Танич. Под таким псевдонимом он начал публиковать свои стихи.

В 33 года женился на 18-летней Лидии Козловой, с которой познакомился на вечеринке. Она спела под гитару, подобрав подходящие мелодии, две песни на его строчки, не подозревая, что автор находится рядом.

6. Молодая супруга стала уговаривать мужа продвигать свое творчество. И он отправил письмо в «Литературную газету». И вдруг получил ответ от Булата Окуджавы, заведовавшего тогда отделом поэзии. Не зная о проблеме «101-го километра», Окуджава принялся убеждать Танича переехать в Москву. Спустя пять лет Михаил с женой перебрались в подмосковный город Орехово-Зуево и стал публиковаться в журналах «Смена», «Знамя», «Юность».

- В те времена мы с Мишей были почти нищими! Мебели не было никакой. Две наши дочки спали в картонных коробках, которые удалось выпросить в магазине, а укрывали мы их своими пальто. Сами «гнездовались» на матрасе, за печкой, в кухоньке, - вспоминала жена поэта. - Зато у нас образовался замечательный круг общения - подружились с Окуджавой, Галичем, Алешковским, Войновичем, Шпаликовым.

7. Однажды в коридоре «Московского комсомольца» Танич познакомился с композитором Яном Френкелем. Тот предложил вместе писать песни. Их первый шлягер «Текстильный городок» сначала исполнила Раиса Неменова, потом - Майя Кристалинская, а позже - Валентина Толкунова. Постепенно Михаил нашел и других маститых соавторов-композиторов. Например, вместе с тогдашним мужем Толкуновой - Юрием Саульским - написал свою визитную карточку - первый советский твист «Черный кот», который исполнила Тамара Миансарова. А с Левоном Мерабовым создал песню «Робот», с которой дебютировала на радио совсем юная Алла Пугачева.

8. Когда поэту начали заказывать строчки для песен к кинофильмам, он понял, что удача окончательно повернулась к нему лицом. Как талантливый поэт-песенник прославилась и Лидия Козлова. Будущий хит «Снег кружится, летает, летает» она отдала руководителю ВИА «Пламя» Сергею Березину с просьбой не говорить мужу, кто ее сочинил.

Вы в курсе, что именно на стихи Козловой написал свои первые песни молоденький Игорь Николаев?

- Игорьку было всего 17, когда он появился у нас в доме, - делилась Лидия Николаевна. - Приехал в Москву из Южно-Сахалинска, поступил в музучилище при консерватории, жил в общаге. Мы его подкармливали, относились как к сынку. Поначалу своих стихов Танич ему, зеленому мальчишке, не давал. Сказал: «Возьми Лидины, она ведь тоже пишет». Так что первые песни Игорь написал на мои стихи: одну спела в программе «Голубой огонек» закадычная подружка Танича Люся Гурченко, другую - Эдита Пьеха. И этот успех вдохновил меня на стихи, которые превратились в песню Аллы Пугачевой «Айсберг».

9. Главным проектом в жизни Танич и его жена считали группу «Лесоповал», которую поэт создал в 1990-м в память о своем тюремном прошлом и написал для ребят 16 музыкальных альбомов. Жемчужиной коллектива стала песня, давшая название первому диску «Я куплю тебе дом», которую многие знают по припеву «А белый лебедь на пруду…».

10. 17 апреля 2008-го 84-летний Танич умер - хроническая почечная недостаточность, долгая борьба с раком. Перед кончиной растрогал жену словами, что они не налюбились.

Козловой в ноябре будет 85. Несмотря на почтенный возраст, женщина полна сил и энергии. Она продолжает продвигать «Лесповал».