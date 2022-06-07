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1 час назад

Женщина прислушалась к совету незнакомца и выиграла 245 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

Жительница Мичигана, США, прислушалась к неожиданному совету незнакомца и выиграла четыре миллиона долларов (245 миллионов рублей) в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина прислушалась к незнакомцу и выиграла 245 миллионов рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

54-летняя американка рассказала, что они с мужем остановились на заправке и зашли в магазин. Когда супруги стояли в очереди в кассу, незнакомец посоветовал им купить лотерейный билет за 30 долларов (1800 рублей) и заверил, что они точно выиграют четыре миллиона долларов.

Немного поразмыслив над его словами, пара последовала его совету. Уже у машины супруги стерли защитный слой с билета и увидели обещанную незнакомцем сумму выигрыша.

«Мы сначала усомнились, что все правильно поняли, и решили как следует рассмотреть билет дома», — утверждает женщина.

Чтобы развеять любые сомнения, она отправилась в офис организатора лотереи, где ей подтвердили выигрыш. Деньги можно было получить либо в виде 30 ежемесячных платежей по 133 тысячи долларов (восемь миллионов рублей), либо сразу, пожертвовав частью суммы. Женщина предпочла единовременную выплату и получила 2,5 миллиона долларов (153 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что грабитель из аргентинского города Пуэрто-Мадрин выиграл в лотерею, пообещал полицейским, что больше не будет воровать, и решил раздать выигрыш своим бывшим жертвам.

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