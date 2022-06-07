Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
25 минут назад

Джим Керри купил NFT-картину с любимым советским курортом Сталина

Lenta.ruиещё 1

Американский актер Джим Керри приобрел NFT-работу с видом заброшенного советского санатория. Об этом артист написал в своем Twitter-аккаунте.

Джим Керри купил NFT-картину с любимым курортом Сталина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На картине, которая носит название «Преданность» (Devotion), изображен санаторий в городе Цхалтубо на западе Грузии. Произведение было создано голландско-канадским художником Райаном Купмансом и шведской цифровой художницей Элис Векселль.

«Большое спасибо Райану Купмансу за то, что он так тонко изобразил природу и ее безжалостную трансформацию», — поблагодарил актер автора произведения. Керри добавил, что это первая NFT-работа в его коллекции.

Покупка обошлась актеру в 39 535 долларов.

В советские времена грузинский город Цхалтубо был популярным курортом, который славился своими санаториями и лечебной водой. В период с 1950-х по 1980-е годы поправить свое здоровье туда приезжала вся политическая элита, в том числе и руководитель СССР Иосиф Сталин.

Ранее стало известно о том, что певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео.

Люди,Мадонна,Джим Керри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители