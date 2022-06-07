Миллиардер, который не пользуется своим состоянием

Чарльз Френсис Фини - американский бизнесмен. Его имя мало кому известно, несмотря на то, что он является обладателем гигантского состояния, исчисляющегося миллиардами долларов. Однако вряд ли найдется тот, кто не знал бы сеть, которую основал и на которой сколотил это самое состояние Фини - международная сеть магазинов Duty Free Shoppers. Большая часть точек сети располагается в аэропортах - они известны как магазины беспошлинной торговли.

Фото: соцсети соцсети

Билл Гейтс однажды, описывая Чарльза Фини, сказал такую фразу: «Фини — идеальный образец для подражания и лучший пример того, как можно делать добро при жизни.»

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Такое отношение объясняется тем, что все свои миллиарды Фини отдает на благотворительность.

Он является одним из немногих богачей, кто выбирает совсем не тратить деньги на себя. Чарльз Френсис Фини перемещается на метро, носит мятую рубашку из первого попавшегося дешевого магазина, часы за $15, и избегает ресторанов, предпочитая им обыкновенные закусочные.

Стоит отметить, что свой успешный бизнес Фини начал с правильного вложения средств. После его участия в Корейской войне, ему была выплачена денежная компенсация, положенная солдатам на обучение и создание собственного бизнеса. Эти деньги он действительно вложил в учебу и в старт своего дела. Ему в этом здорово поспособствовал японский экономический бум - после открытия границ на выезд богатые японцы в 1964 году ринулись путешествовать по миру, а в аэропорту их ждали милые девушки в магазинах Фини, продающие сувениры, коньяк, сигареты и шоколад - все это пользовалось огромным спросом у туристов и предрешило судьбу бизнеса молодого предпринимателя.

Позже, когда Фини уже был обладателем состояния в 7,5 миллиардов долларов, стало известно, куда он тратит свои деньги - на благотворительность. Он давно решил, что все средства пустит на добрые дела. Так, в сентябре 2020 года в ходе онлайн-конференции он рассказал о закрытии своего фонда, который за долгое время своего существования раздал все свои активы на благотворительные цели. Основными сферами влияния фонда были наука, дома престарелых, здравоохранение, образование и защита гражданских прав в самых разных уголках мира.

Примечательно, что филантропу удавалось долгое время делать свою благотворительную работу совершенно анонимно. До 2012 года известно лишь о пяти его интервью, несмотря на масштабы его личности и состояния. После того, как информация о его деятельности была предана огласке, СМИ начали активно тиражировать его имя и освещать деятельность.