Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, о чем королевская семья говорила на балконе Букингемского дворца

Газета.Ru

Эксперты по чтению по губам объяснили, что на самом деле говорили друг другу члены королевской семьи во время празднования Платинового юбилея. Об этом сообщает The Mirror.

О чем королевская семья говорила на балконе Букингемского дворца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время церемонии Trooping the Colour королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать толпу и военных. Эксперты по чтению по губам Джереми Фриман и Джон Кэссиди расшифровали, что принцесса Шарлотта говорила старшему брату принцу Джорджу.

Оказывается, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма попросила будущего наследника трона не свешивать руки через перила в целых безопасности. Примерно в это же время с вопросом к королеве обратился их брат принц Луи:

"Пролетают Красные стрелы (пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании - Газета.Ru)?" На что Елизавета II ответила: "Надеюсь, что да". Через пару секунд были сделаны те самые знаменитые кадры с кричащим принцем Луи на балконе. На это королева ему сказала: "Вот оно". А мальчик после ответил: "Красные стрелы, ух ты! Ух ты, как громко!"

Люди,Джон Кэссиди,Елизавета II,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители