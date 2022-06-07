О чем королевская семья говорила на балконе Букингемского дворца

Эксперты по чтению по губам объяснили, что на самом деле говорили друг другу члены королевской семьи во время празднования Платинового юбилея. Об этом сообщает The Mirror.

Во время церемонии Trooping the Colour королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать толпу и военных. Эксперты по чтению по губам Джереми Фриман и Джон Кэссиди расшифровали, что принцесса Шарлотта говорила старшему брату принцу Джорджу.

Оказывается, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма попросила будущего наследника трона не свешивать руки через перила в целых безопасности. Примерно в это же время с вопросом к королеве обратился их брат принц Луи: