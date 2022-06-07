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1 час назад

Космонавт раскритиковал Юрия Лозу за теорию о плоской Земле

РИА "ФедералПресс"

Космонавт Сергей Залетин опроверг теорию композитора Юрия Лозы о плоской Земле. Обоснования он привел в разговоре с «Тульской службой новостей».

Космонавт раскритиковал Юрия Лозу за теорию о плоской Земле
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В отношении Земли могу с уверенностью сказать, что она круглая – шар. Даже не видно приплюснутости полюсов. Любой космонавт, летая вокруг Земли, это подтвердит»,

­– сказал космонавт.

Залетин отметил в беседе с «Тульской службой новостей», что слова о том, что Земля плоская, а также стоит на китах и слонах, является несерьезным утверждением. Космонавт считает, что Лоза играется, говоря о плоскости планеты. Юрий Лоза не первый раз утверждает, что Земля плоская.

Люди,Юрий Лоза,
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