Космонавт раскритиковал Юрия Лозу за теорию о плоской Земле

«В отношении Земли могу с уверенностью сказать, что она круглая – шар. Даже не видно приплюснутости полюсов. Любой космонавт, летая вокруг Земли, это подтвердит»,

Залетин отметил в беседе с «Тульской службой новостей», что слова о том, что Земля плоская, а также стоит на китах и слонах, является несерьезным утверждением. Космонавт считает, что Лоза играется, говоря о плоскости планеты. Юрий Лоза не первый раз утверждает, что Земля плоская.