107-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

«Нужно быть позитивным и счастливым. Люди хотят быть вместе, потому что нет ничего лучше, чем иметь друзей и семью. А если ты сварлив, или они недовольны жизнью, или никто не хочет быть рядом с тобой, тогда зачем жить так долго?»