Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

107-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

Lenta.ru

107-летняя жительница американского штата Айдахо Наоми Уайлд раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает KIDK.

107-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американка отпраздновала 107-ой день рождения в кругу семьи и друзей, порыбачила с ними в честь праздника и даже прокатилась на верблюде. Женщина призналась, что, несмотря на возраст, по-прежнему любит азартные игры, леденцы, сухие завтраки и диетическую колу.

Главным секретом долгой жизни Уайлд назвала счастье.

«Нужно быть позитивным и счастливым. Люди хотят быть вместе, потому что нет ничего лучше, чем иметь друзей и семью. А если ты сварлив, или они недовольны жизнью, или никто не хочет быть рядом с тобой, тогда зачем жить так долго?»

— объяснила она.

Уайлд не в первый раз ярко отмечает свой день рождения. Когда ей было 104 года, она каталась на слоне, а в прошлом году пролетела на вертолете над родным городом.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители