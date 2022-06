Умер музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс

За время своей музыкальной карьеры дуэту удалось выпустить пять золотых альбомов, а также дважды платиновый сборник хитов, в которые вошли такие песни, как Humming Bird, Castles In The Sand и We May Never Pass This Way. Трек Summer Breeze, выпущенный музыкантами в 1972 году, был продан тиражом более миллиона копий и занял шестое место в Billboard Top 100.