Миддлтон подверглась жесткой критике из-за кривляний принца Луи

Принц Луи уже стал мемом. Сын Кембриджских паясничал и кривлялся во время мероприятий в честь платинового юбилея Елизаветы II. Некоторые репортеры даже раскритиковали Кейт Миддлтон.

Журналисты считают, на столь важном общественно мероприятии мальчика нужно было урезонить. Но нашлись и те, кто заступился за Миддлтон. Герцогиню похвалили за невозмутимость и спокойствие, не смотря на выходки сына. Но Луи – не самый главный «бесенок» семьи.