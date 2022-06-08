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52 минуты назад

Кейт Миддлтон подверглась жесткой критике из-за кривляний принца Луи

РИА "ФедералПресс"

Принц Луи уже стал мемом. Сын Кембриджских паясничал и кривлялся во время мероприятий в честь платинового юбилея Елизаветы II. Некоторые репортеры даже раскритиковали Кейт Миддлтон.

Миддлтон подверглась жесткой критике из-за кривляний принца Луи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Кейт Миддлтон не смогла урезонить расшалившегося принца Луи, смутив подданных своим «скудным родительским авторитетом»,

– писали западные таблоиды, передает Elle.

Журналисты считают, на столь важном общественно мероприятии мальчика нужно было урезонить. Но нашлись и те, кто заступился за Миддлтон. Герцогиню похвалили за невозмутимость и спокойствие, не смотря на выходки сына. Но Луи – не самый главный «бесенок» семьи.

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