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55 минут назад

Умерла известная португальская художница Паула Регу

Lenta.ruиещё 1

Португальская художница Паула Регу умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает журнал Jornal de Noticias.

Умерла известная португальская художница Паула Регу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина скончалась у себя дома на севере Лондона.

«С огромной скорбью мы сообщаем о кончине британской художницы португальского происхождения Паулы Регу в возрасте 87 лет. Она мирно скончалась сегодня утром, после непродолжительной болезни, у себя дома на севере Лондоне в окружении своей семьи»,

говорится в сообщении на официальной странице лондонской галереи Victoria Miro в Twitter.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семье художницы. В связи с кончиной Регу в стране планируют объявить национальный траур.

Паула Регу родилась в 1935 году в Лиссабоне в семье инженера. Мать художницы изучала искусство, но сама никогда не писала картины. Большое влияние на творчество Регу оказала ее бабушка: сказки, которая она рассказывала, легли в основу многих полотен Паулы. В своих работах художница преимущественно поднимала темы женской свободы, воли и страдания. В 2017 году вышел документальный фильм «Жестокие сказки Паулы Регу», рассказывающий о жизни женщины. Режиссером картины стал ее сын — Ник Уиллинг. Помимо него у Регу остались еще двое детей.

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