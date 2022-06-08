Умерла известная португальская художница Паула Регу

«С огромной скорбью мы сообщаем о кончине британской художницы португальского происхождения Паулы Регу в возрасте 87 лет. Она мирно скончалась сегодня утром, после непродолжительной болезни, у себя дома на севере Лондоне в окружении своей семьи»,

Паула Регу родилась в 1935 году в Лиссабоне в семье инженера. Мать художницы изучала искусство, но сама никогда не писала картины. Большое влияние на творчество Регу оказала ее бабушка: сказки, которая она рассказывала, легли в основу многих полотен Паулы. В своих работах художница преимущественно поднимала темы женской свободы, воли и страдания. В 2017 году вышел документальный фильм «Жестокие сказки Паулы Регу», рассказывающий о жизни женщины. Режиссером картины стал ее сын — Ник Уиллинг. Помимо него у Регу остались еще двое детей.