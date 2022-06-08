Британец выпил в 56 пабах за 24 часа и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Британец из Карнарфона, Уэльс, побил рекорд по количеству посещений пабов за 24 часа. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.
IТ-специалист Гарет Мерфи 5 февраля 2022 года отправился в бары Кардиффа, чтобы побить мировой рекорд посещения пабов за сутки. Предыдущий рекорд установил Мэтт Эллис, который посетил в течение суток 51 бар.
Мерфи удалось обойти 56 разных пабов города и установить новый рекорд. В течение 24 часов 29-летний мужчина выпил более 10 литров различных напитков.
Британец рассказал, что самым неприятным в попытке установить новый рекорд оказалось вздутие живота.
«Самым сложным на сегодняшний день было раздутие живота от такого количества алкоголя. Не помогло и то, что я не могу заставить себя отрыгнуть», — поделился Мерфи.
Ранее стало известно, что американец побил мировой рекорд по скоростному поеданию перца чили.