Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Британец выпил в 56 пабах за 24 часа и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Газета.Ru

Британец из Карнарфона, Уэльс, побил рекорд по количеству посещений пабов за 24 часа. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Британец выпил в 56 пабах за 24 часа и попал в Книгу рекордов Гиннеса
Фото: guinnessworldrecords.comguinnessworldrecords.com

IТ-специалист Гарет Мерфи 5 февраля 2022 года отправился в бары Кардиффа, чтобы побить мировой рекорд посещения пабов за сутки. Предыдущий рекорд установил Мэтт Эллис, который посетил в течение суток 51 бар.

Мерфи удалось обойти 56 разных пабов города и установить новый рекорд. В течение 24 часов 29-летний мужчина выпил более 10 литров различных напитков.

Британец рассказал, что самым неприятным в попытке установить новый рекорд оказалось вздутие живота.

«Самым сложным на сегодняшний день было раздутие живота от такого количества алкоголя. Не помогло и то, что я не могу заставить себя отрыгнуть», — поделился Мерфи.

Ранее стало известно, что американец побил мировой рекорд по скоростному поеданию перца чили.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители