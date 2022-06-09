Истории звезд, которые едва не разбились в авиакатастрофе

Одну половину жизни знаменитости проводят на гастролях, а другую — в полете. Поэтому многие из них хотя бы раз сталкивались с экстренной ситуацией в небе и оказывались на грани авиакатастрофы. Самые ужасающие истории российских звезд — читайте в нашем материале.

Фото: экспресс газета экспресс газета

Полина Гагарина

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Полина Гагарина вместе с детьми и супругом Дмитрием Исхаковым, как и многие другие звезды, провела в 2020 году январский отпуск на Мальдивских островах.

Певица осталась в восторге от отеля и поездки, написав под последней фотографией с отдыха, что будет скучать и обязательно сюда вернется. Но начинался отдых не так радужно — самолет, на котором летела семья, попал в очень сильную турбулентность, заставившую всех не на шутку испугаться.

«Через час Мия крепко заснула, и мы тоже вырубились.... До первого невероятного толчка. Я была уверена, что мы приземлились, но оказалось, что это турбулентность. За столько лет полетов такой силы турбулентности я никогда не чувствовала. Я побелела от страха и все вокруг тоже. Все на столиках — вещи, еда, телефоны — падало, летало в воздухе, все в самолете судорожно пристегивались. Дима не успел спохватиться и подлетел так, что стукнулся головой о потолок», — рассказала Полина Гагарина своим подписчикам.

К сильной тряске в зоне турбулентности прибавились еще плохое самочувствие дочки в полете и стыковочный рейс с тремя пересадками и задержкой рейса.

«Когда мы добрались до острова, всех штормило от бессилия. Дорога заняла почти сутки с момента выхода из дома. Но даже такие трудности забываются в этом райском месте», — закончила певица свой рассказ на позитивной ноте.

Екатерина Волкова

А вот Екатерину Волкову — звезду сериала «Воронины» — ждало кое-что похуже, чем турбулентность, которую современные самолеты способны выдержать. Несколько лет назад актриса должна была вылетать из Петропавловска-Камчатского, когда на полуостров обрушился настоящий ураган.

Пассажиры не испугались, но расстроились, что их вылет задержат на неопределенное время, но, к всеобщему удивлению, самолет вылетел вовремя — прямо в разгар бури. И на взлете его мотало так, что Екатерина Волкова, как она рассказала позже, не просто испугалась, а уже попрощалась с жизнью.

«Почти сразу нас бросило вниз, к земле, потом самолет взмыл вверх, за облака. Так нас болтало 40 минут. Оказывается, ураган вернулся, и мы попали в его эпицентр. У стюардесс лица были зеленого цвета. Я думала, это последние минуты моей жизни, внутри все переворачивалось от ужаса. <…> Мы себя уже похоронили. А потом самолет выровнялся. Я сходила с трапа, кажется, наполовину седая… Но счастливая, что жива», — рассказала актриса в интервью.

Несмотря на все то, что пришлось пережить актрисе, она не стала бояться самолетов и перелетов на дальние расстояния. К опасности полетов Екатерина относится философски, говоря, что от своей судьбы никуда не денешься.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева тоже однажды оказалась на волосок от гибели в авиакатастрофе. Вспомнить этот ужасный случай ее заставил журналист Отар Кушанашвили, известный своими безбашенными выходками.

Журналист написал душераздирающий пост о том, что ему не хватило денег на похороны собственного брата. Узнав об этом, его давняя подруга Лера Кудрявцева возмутилась, почему тот не обратился за помощью к ней, и вспомнила случай, когда она и еще несколько артистов с ужасом ждали авиакатастрофы, Отар был единственным в самолете, кто сохранял спокойствие и пытался успокоить остальных.

«Почему, Отар, ты не позвонил мне и не попросил помощи? Я никогда не забываю добро, я всегда чувствую твою поддержку, я помню прекрасно наш самолет из Екатеринбурга, полный артистов, который был в 5 минутах от крушения, и ты единственный из мужиков на борту ходил по салону и морально поддерживал нас, рыдающих баб», — ответила телеведущая Отару на своей официальной странице в «Инстаграме*».

Напомним, что сейчас Лера Кудрявцева тоже переживает не самый простой период в жизни. Несколько лет назад ей пришлось делать срочную операцию по удалению лопнувшего грудного импланта, и теперь телеведущая заново учится жить со своей натуральной грудью и никому не советует прибегать к услугам пластических хирургов.

Есть и те звезды, которые хоть и не пережили ни одной угрозы авиакатастрофы, кошмарят и накручивают себя перед каждым полетом, потому что страдают аэрофобией. И одна из них — Анна Хилькевич.

О том, что боится летать, актриса призналась в свой день рождения: 15.10. Хилькевич рассказала, что эта комбинация цифр очень символична для нее. Актриса замечала, что постоянно смотрит на часы в 15:10, это дата ее дня рождения и дня, когда муж сделал ей предложение. А в прошлом году аккурат в свой день рождения ей предстояло летать на самолете.

«Мне в голову пришло, что именно в полет 15.10 со мной должно было приключиться что-то не то. Я везде видела и слышала знаки. В этот день мне исполняется 33 — это возраст Христа… Я выбрала ресторан, который называется «Полет», и еще было много таких знаков и совпадений», — поделилась Анна Хилькевич своим страхом.

С актрисой ничего не случилось, но после пережитого страха она пожелала себе избавиться наконец от страха летать и навязчивой боязни суеверий. А днем позже поделилась своим опытом полета в этот раз:

«Сегодня в самолете стюардесса мне сказала: "Я знаю, что вы боитесь летать — все будет хорошо". И вы не представляете, насколько приятно было услышать эти слова. Вроде бы, казалось, просто фраза, что в ней. А для человека, которой испытывает нервное потрясение, сидя на борту, — это значит многое».

Мнение эксперта: как избавиться от аэрофобии?

Анастасия - психолог, специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии, телесно-ориентированной психотерапии

— Считается, что аэрофобией, или боязнью летать на самолете, в той или иной степени страдает треть населения планеты. Некоторые отчетливо помнят событие, с которого началась аэрофобия, — как правило, эти люди либо едва не разбились в авиакатастрофе, либо пережили сильную турбулентность или разгерметизацию салона. Другие же никогда не летали на самолете.

Если у человека действительно аэрофобия и он подвержен паническим атакам на борту самолета или вовсе никогда не летает из-за своего психологического расстройства, то ему помогут исключительно психолог и длительная терапия. К счастью, сейчас в излечении многих видов фобий можно добиться значительных результатов.

Если же вы не страдаете аэрофобией в полном смысле этого слова, но испытываете тревожность и дискомфорт на борту самолета, то помочь себе — в ваших силах.

Не накручивайте себя. Вопреки здравому смыслу многие люди определенного психотипа специально накручивают себя: накануне вылета начинают читать статьи или смотреть фильмы про авиакатастрофы — и пугаются еще больше. По возможности отгородите себя от любого контента подобного рода.

Отвлекайтесь. Возьмите с собой на борт ноутбук или планшет с играми или фильмами, интересную затягивающую книгу или несколько журналов. Отвлекайте себя от плохих мыслей.

Подготовьтесь к полету. Проанализируйте свой страх. Может быть, вы боитесь летать, потому что не знаете, как функционирует самолет? В таком случае будет полезно почитать что-нибудь об истории авиации и устройстве воздушного судна.