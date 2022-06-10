В Екатеринбурге будут отмечать День России. В преддверии государственного праздника корреспонденты «ФедералПресс» в рубрике «Глас народа» решили узнать у горожан об их отношении к СССР.

«Чувствуете ли вы ностальгию по СССР и какие ассоциации у вас возникают при упоминании Советского Союза?» – спрашивали мы у екатеринбуржцев.

Практически все горожане старшего поколения, рассказывали, что они скучают по СССР. Это было время их молодости, но вернуться туда мало кто пожелал.

А вот ассоциации у всех разные.

«Школы, пионеры, комсомол», – ответила екатеринбурженка.

Более молодое поколение в своих ответах разделилось во мнении. Одни говорили, что даже наследие СССР у них вызывает противоречивые чувства, а другие даже хотели бы побывать в Советском государстве.