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53 минуты назад

Скучают ли по СССР жители Екатеринбурга: «Школы, пионеры, комсомол»

РИА "ФедералПресс"

В Екатеринбурге будут отмечать День России. В преддверии государственного праздника корреспонденты «ФедералПресс» в рубрике «Глас народа» решили узнать у горожан об их отношении к СССР.

«Чувствуете ли вы ностальгию по СССР и какие ассоциации у вас возникают при упоминании Советского Союза?» – спрашивали мы у екатеринбуржцев.

Практически все горожане старшего поколения, рассказывали, что они скучают по СССР. Это было время их молодости, но вернуться туда мало кто пожелал.

А вот ассоциации у всех разные.

«Школы, пионеры, комсомол», – ответила екатеринбурженка.

Более молодое поколение в своих ответах разделилось во мнении. Одни говорили, что даже наследие СССР у них вызывает противоречивые чувства, а другие даже хотели бы побывать в Советском государстве.

«Я не жил в СССР, но было бы неплохо, неверное», – сказал подросток.

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