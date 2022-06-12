Как принц Филипп и королева задали тон всем парам короны

Принц Филипп и королева Елизавета II являются, пожалуй, самой образцовой и показательной парой во всей Великобритании. Их связывали крепкие, нежные и не слишком драматичные отношения. Герцог Эдинбургский и Её Величество прожили в счастливом браке 73 года, однако и в их жизни было множество переломных моментов, которые сделали их только сильнее. Именно такой подход и отношение друг к другу помогли королевским особам пройти испытание властью, финансами и популярностью. Принц Филипп познакомился с тогда ещё принцессой Елизаветой, когда ей было всего 8 лет: в то время сестра герцога вышла замуж за дядю будущей королевы. Позже Елизавета и её сестра принцесса Маргарет часто приезжали со своим отцом Георгом VI в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте.

Фото: Mainstyle Mainstyle

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Принц Греции и Дании Филипп (позже Филип Маунтбэттен, а затем принц Филипп, герцог Эдинбургский) проверяет шипы своих кроссовок перед тем, как принять участие в межшкольном спортивном дне в Эдинбурге, Шотландия, в 1935 году

Тогда будущая правительница и обратила внимание на 19-летнего кадета, который неустанно занимался на теннисном корте. К слову, Елизавета нашла и сохранила фотографию принца Греции и Дании, после чего её стали дразнить из-за любовных чувств и привязанности к молодому офицеру. Конечно, Филипп тоже обратил внимание на принцессу, и они стали общаться по переписке. Неудивительно, что главные пары британской короны берут с них пример: к слову, многие эксперты считают, что принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл стараются следовать данной модели отношений, чтобы сделать свой брак таким же долгим и полным радостных моментов.

Через несколько лет после окончания колледжа принц Филипп часто приезжал в Великобританию и всегда навещал Елизавету и её семью. Тогда родственники принцессы заметили, что девушка стала прихорашиваться чаще, чем когда-либо прежде. Также будущая королева стала посещать вечеринки, на которых присутствовал Филипп, а её любимой мелодией на таких мероприятиях стала «Люди скажут, что мы влюблены».

«Я полагаю, что начал постоянно думать о ней, когда в 46-м году отправился в Балморал», — рассказал герцог в одном из своих интервью.

Именно во время своего визита в шотландский замок он сделал предложение 20-летней Елизавете, однако глава семейства — король Георг VI, попросил Филиппа подождать, когда наследнице престола исполнится 21 год, прежде чем они объявят о помолвке. 9 июня 1947 года весь мир узнал, что принц Греции и Дании Филипп и будущая королева Великобритании Елизавета помолвлены.

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Принцесса Елизавета, будущая королева Великобритании, и лейтенант Филип Маунтбэттен показаны в Букингемском дворце, 11 июля 1947года Лондон, Англия

Эксперты начали вспоминать, что отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон также строились по принципу кирпичика за кирпичиком. Да, пара расставалась и воссоединялась вновь, но это случилось лишь потому, что каждый из них желал состояться в этой жизни как личность, а уже потом в качестве мужа и жены. Герцогиню Кембриджскую не раз называли «ждущей Кети», однако она не обращала внимание на заголовки в прессе и разговоры публики. К слову, отношения принца Гарри и Меган Маркл также развивались очень постепенно. Первое свидание влюблённых прошло в супермаркете, чтобы любопытные глаза поклонников и репортёров не сделали это главной новостью того времени. О чувствах пары общественность узнала лишь в октябре 2016 года, спустя пять месяцев после их первого знакомства. Принц Гарри всегда старался оберегать Меган от внимания СМИ и уважать её частную жизнь. Такому же принципу следовал и его брат принц Уильям, который всеми силами пытался оградить Кейт от настойчивых журналистов.

В 1947 году Букингемский дворец поделился фотографией, на которой влюблённые принц Филипп и принцесса Елизавета нежно смотрят друг на друга и держатся за руки. К слову, о руке: герцог преподнёс своей даме сердца бриллиантовое кольцо, в котором были камни от тиары, принадлежащей его матери — принцессе Алисе Баттенбергской. Стоит отметить, что принц Гарри также подарил Меган кольцо, которое было создано из коллекции камней покойной принцессы Дианы. Одно мы знаем точно — каждая из этих пар испытывала настоящие, яркие и искренние чувства, несмотря на строгость монаршего протокола и других правил. Они доказали и доказывают, что институту британской монархии не чужды чистая любовь и неподдельные эмоции.

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