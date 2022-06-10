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1 час назад

Елизавету II сместят с поста главы государства на Ямайке

Газета.Ru

Правительство Ямайки объявило о планах перейти к республиканской форме правления до 2025 года. Об этом сообщает Carribean National Weekly.

Елизавету II сместят с поста главы государства на Ямайке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На данный момент главой государства страны является королева Елизавета II. Ее планируется сместить с поста, а после сделать пост главы государства избираемой должностью.

"Устранение продолжающегося символического присутствия британской короны в конституционном устройстве нашей страны и других государств Карибского содружества неоднократно включалось в программы реформ здесь и во всем регионе",

- заявила министр по правовым делам Ямайки Малаху Форте.

Тем не менее, в правительстве уточнили, что конституционная реформа на Ямайке пройдет только после утверждения двумя третями парламента и референдума.

Ранее принц Уильям и принцесса Кейт отправились в тур по Карибам с целью подчеркнуть связь островных государств, ранее находившихся под контролем британской Короны и бывшей метрополии. Тем не менее, тур был признан неудачным Елизавета II одновременно является королевой Великобритании, а также еще 17 государств - стран Содружества Наций, сформированного на основе Британской колониальной империи. В 2021 году республикой стало другое государство Содружества Наций - Барбадос.

Люди,Елизавета II,принц Уильям,
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