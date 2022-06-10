Елизавету II сместят с поста главы государства на Ямайке

Правительство Ямайки объявило о планах перейти к республиканской форме правления до 2025 года. Об этом сообщает Carribean National Weekly.

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На данный момент главой государства страны является королева Елизавета II. Ее планируется сместить с поста, а после сделать пост главы государства избираемой должностью.

"Устранение продолжающегося символического присутствия британской короны в конституционном устройстве нашей страны и других государств Карибского содружества неоднократно включалось в программы реформ здесь и во всем регионе",

- заявила министр по правовым делам Ямайки Малаху Форте.

Тем не менее, в правительстве уточнили, что конституционная реформа на Ямайке пройдет только после утверждения двумя третями парламента и референдума.