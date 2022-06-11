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2 часа назад

Стало известно о тяжелом состоянии Николая Носкова

РИА "ФедералПресс"

После перенесенного инсульта певец Николай Носков практически не может самостоятельно ходить. Однако это не помешало ему собрать полный зал в Зеленом театре на ВДНХ.

Стало известно о тяжелом состоянии Николая Носкова
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Певца на сцену вывел под руку его продюсер Виктор Дробыш. Артист исполнял песни сидя, но публика его всячески поддерживала и пела вместе с ним.

66-летний артист говорил, что восстановился после несчастного случая. Ему помогли позитивный настрой и поддержка близких. Однако его состояние до сих пор далеко от идеального. Без помощи трости или чьей-то помощи передвигаться артисту крайне сложно, пишут «Народные новости».

Николай Носков – российский музыкант, певец, композитор и заслуженный артист России. Обладатель премий «Золотой граммофон» и «Овация».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Резник заступился за Пугачеву и раскритиковал шоу-бизнес: «Ситуация удручающая». В беседе со СМИ знаменитый мастер также не поскупился на критику в адрес нынешних звезд шоу-бизнеса.

Люди,Николай Носков,Виктор Дробыш,ВДНХ,
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