5 писателей, которые таинственным образом исчезли

Некоторые из писателей, попавших в список “Рамблера”, возвращались из небытия. А некоторые – до сих пор считаются пропавшими без вести. Вот пятеро самых известных авторов в истории, в жизни которых имела место мрачная тайна исчезновения.

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Агата Кристи

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Один из самых известных авторов детективов в истории, Агата Кристи , исчезла в 1926 году. После ссоры с мужем Кристи села в машину и уехала в ночь. Ее автомобиль был найден полицией брошенным. Многие бросились на поиски талантливой писательницы. Прошло одиннадцать дней, прежде чем ее заметили в спа-салоне. Женщина представлялась вымышленным именем. Когда ее забрал муж, она практически ничего не помнила о том, что происходило с ней в последнее время.

Есть много теорий относительно того, что могло стать причиной исчезновения Агаты Кристи. Согласно одной теории, после аварию у женщины развилась амнезия, что объясняет ее неспособность рассказать о пережитом. По другой версии, у нее случился нервный срыв после того, как она узнала, что ее муж изменил ей. После исчезновения Кристи быстро развелась с супругом, что делает эту теорию правдоподобной.

Некоторые подозревают, что Кристи использовала свое исчезновение как хитрый рекламный ход. Однако она никогда не говорила публично об инциденте. Кристи просто продолжала писать романы-бестселлеры.

Эдгар Аллан По

Жизнь одного из самых известных писателей в истории, Эдгара Аллана По, закончилась ужасно. Как только его дела пошли на лад, По исчез. Он собирался жениться на своей первой любви после короткого путешествия – из Ричмонда в Филадельфию, а затем в Нью-Йорк. Он так и не уехал дальше Балтимора. Исчез.

Неделю спустя По нашли в бреду в чужой одежде. Его быстро доставили в госпиталь Вашингтонского колледжа и лечили. Через неделю По умер в больнице. Официально – от френита или застоя в мозгу. Неофициально – от последствий передозировки алкоголем или наркотиками. Никакого вскрытия в то время не проводилось.

Если дела пошли на лад, зачем По повернулся к бутылке? Некоторые из его врагов хотели, чтобы писателя помнили как опиумного наркомана и пьяницу. Согласно одной теории, По умер от бешенства, что объясняет бред, лихорадку и его нежелание пить воду в больнице. Другие считают: поэт мог отравиться тяжелыми металлами или был забит до смерти. Недельное исчезновение По и обстоятельства его смерти окутывают тайной последние дни его жизни.

Конни Конверс

Певица и автор песен Конни Конверс не добилась в жизни больших успехов. Однако ее популярность резко возросла в 2000-х годах, спустя много лет после ее исчезновения. Конни начала творческую карьеру в Нью-Йорке в 1950-х годах и изо всех сил пыталась добиться каких-либо успехов. После десяти лет безуспешных попыток она сдалась и переехала в Мичиган. В 1974 году Конверс писала своей семье мрачные письма, в которых сообщала, как мечтает исчезнуть и начать новую жизнь.

Конверс впадала в депрессию. Ее исчезновение стало шоком для тех, кто знал Конни. Ведь однажды она просто села в свой Volkswagen Beetle и уехала. Некоторые говорят, что где-то начала новую жизнь, как и мечтала. Если это так, то она, вероятно, смогла насладиться недавним возрождением ее популярности. Другие верят: Конни ушла насовсем еще тогда. Без четких ответов ее исчезновение остается загадкой.

Антуан де Сент-Экзюпери

Пожалуй, самая известная пропавшая знаменитость – это автор “Маленького принца”, Антуан де Сент-Экзюпери. Экзюпери был летчиком прежде всего. И уже потом – писателем. Но 31 июля 1944 года оборвалась его карьера в обеих сферах. Экзюпери отправился с аэродрома Борго (на Корсике) в разведывательный полет, но так и не вернулся.

В 1998 году некий рыбак обнаружил в море браслет писателя. Поиски Экзюпери возобновились. В 2000 году нашли обломки его самолета. Обстоятельства гибели писателя до сих пор так и не выяснены. Останки – не обнаружены.

Амелия Эрхарт